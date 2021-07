Besinnliche Zeit in Lennep: 24 Adventstürchen öffnen sich

Aktion

+ © Roland Keusch Adventstürchen öffnen sich in Lennep in der Vorweihnachtszeit: Hier Adventssingen bei Immowell, Kölner Straße 32. © Roland Keusch

„Lebender Kalender“ macht heute vor dem Lennep-Laden in der Berliner Straße Station. Aktion findet täglich bis Heiligabend statt.

Von Andreas Weber

Der „Lennep-Laden“ in der Berliner Straße 5 stößt heute um 18 Uhr das fünfte Türchen des Adventskalenders auf. Lennep Offensiv als Ladenbetreiber lädt zum Innehalten ein. Das Team um Hans-Willi Oberlis hat den Nikolaus zu Gast, der mit Bischofsstab und Bischofsmütze auftreten wird. Uwe Sköries spielt weihnachtliche Melodien mit dem Saxophon, außerdem liest Ulrike Oberlis eine Weihnachtsgeschichte vor und auf die Kinder wartet eine Überraschung. Glühwein, Plätzchen und Schnittchen werden gereicht.

Weil der „Lennep-Laden“ klein ist und die Erfahrung lehrt, dass drinnen der Platz nicht ausreicht, versammeln sich die Gäste vor der Tür. Zwei Pavillons werden aufgestellt. Der eine beherbergt Essen und Trinken, im zweiten können sich die Gäste unterstellen, falls es regnen sollte.

Zum elften Mal bietet Lennep Offensiv die vorweihnachtliche Aktion an. Für ein paar besinnliche Minuten rücken die Lenneper täglich zusammen und lernen auf diese Weise Plätze und Geschäfte kennen, die ihnen vorher vielleicht fremd waren. Wieder einmal bieten 24 täglich wechselnde Gastgeber vom 1. bis 24. Dezember ein Angebot vor und in ihren Räumlichkeiten.

2007 gründete sich Lennep Offensiv, ein Jahr später wurde der Adventskalender ins Leben gerufen. Es gibt jedes Jahr eine Stammbesetzung, aber auch stets neue Ausrichter. Dr. Gerhard Wollnitz, der 2. Vorsitzende, berichtet: „Wir führen die Aktion nur durch, wenn auch alle Türchen im Vorfeld belegt sind.“ Meist kann die Terminplanung im Spätsommer abgeschlossen werden.

Heiligabend wird die Aktion in den beiden Kirchen beschlossen

Für die Koordination sind Sabine Schmittkamp und Ralf Hackländer zuständig. Nicht aber für die Inhalte. „Das liegt in den Händen der Gastgeber“, meint Schmittkamp. Meist sind es musikalische Beiträge, Geschichten, die vorgelesen werden und gemeinsames Singen, die zum Verweilen einladen. „Der Adventskalender soll dazu beitragen, dass die Lenneper zusammenrücken“, nennt Dr. Gerhard Wollnitz das Ziel.

Die Besucherzahlen variieren stark. Mal sind es eine Handvoll, die vorbeischauen, es können auch bis zu 50 werden. „Das hängt vom Wetter ab und wie intensiv der Termin von den Gastgebern beworben wurde“, stellt Wollnitz fest.

LENNEP OFFENSIV VEREIN Lennep Offensiv hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle und gesellschaftliche Leben im Stadtteil zu fördern und das Miteinander der Bürger zu stärken. Neue Impulse für Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gastronomie sollen gesetzt werden. Mithin soll es mehr Lebensqualität für die Bürger geben, wünscht sich der Verein.

Dieses Jahr machte die evangelische Kirchengemeinde Lennep in der Berliner Straße 3 den Auftakt. An Heiligabend schließt sich der Bogen. Das letzte Türchen öffnet sich in den Kirchen: in der Stadtkirche (15.30 Uhr; Familiengottesdienst mit Krippenspiel) und 16 Uhr in der Pfarrgemeinde St. Bonaventura (Christfeier für Kleinkinder). Dazwischen gibt es unterschiedliche Anbieter. Treffpunkt dieses Jahr waren der „Kaffeeklatsch“, „imowell“ und das Kinderhaus Westerholt.

Es folgen Coiffeur Alvarez (6. Dezember, 18 Uhr, Kölner Straße 33); Augusta-Hardt-Horizonte (7.12., 18 Uhr, Sauerbronnstr. 8); „Das Brautstübchen“ (8.12., 19 Uhr, Wetterauer Straße 5); Awo Lennep/Lüttringhausen (9.12., 15 Uhr, Mollplatz 3); Kollegium für freie Jugendarbeit und Berufsbildung (10.12., 17 Uhr, Schwelmer Straße 6); Riemanns Küche (11.12., 18.30 Uhr, Kölner Str. 89); Kinderschutzbund (12.12., 18 Uhr, Schwelmer Str. 12); Modehaus Johann (13.12., 18 Uhr, Kölner Straße 12); Bergische Diakonie Aprath, Haus Lennep (14.12. 18 Uhr, Hackenberger Str. 14); Röntgen-Stübchen (15.12., 16.30 Uhr, Berliner Str. 14);

Euler – Das Esszimmer (16.12., 15 Uhr, Alter Markt 16); Klosterkirche (17.12., 18 Uhr, Klostergasse 8); LTG (18.12., 18 Uhr, Neugasse 4); Naschbar (19.12., 18 Uhr, Wetterauer Str. 12); König von Preußen (20.12., 18 Uhr, Alter Markt 2); freie ev. Gemeinde (21.12., 16.30 Uhr, Höhenweg 2); Bagdoo (22.12., 16 Uhr, Berliner Str. 12); Freundeskreis palliative Versorgung Remscheid (23.12., 18 Uhr, Kölner Str. 22).