Berlinale ist Preis genug

Dokumentarfilm

+ © AMA Filmproduktion In Berlin auf der Berlinale angekommen, wo sie am kommenden Sonntag in der Premiere zu sehen sein werden mit „Das innere Leuchten“: Stefan Sick (li.) und der in Remscheid aufgewachsene Moritz Lenz. © AMA Filmproduktion

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Wintgen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Thomas Wintgen schließen

Remscheider Moritz Lenz hat mit Stefan Sick den Dokumentarfilm „Das innere Leuchten“ gemacht. Thema ist die Demenz im Alter.

Von Thomas Wintgen

Stefan Sick hat mit Moriz Lenz aus Remscheid „Das innere Leuchten“ gemacht; mit dem Dokumentarfilm bewerben sie sich bei der am Donnerstagabend gestarteten Berlinale in der Kategorie „Perspektive Deutsches Kino“. Auch daran ist das Interesse groß. Am Freitag startete um 10 Uhr der Vorverkauf für die Premiere; um 10.10 Uhr gab es im Internet keinen freien Platz mehr im 500-Plätze-Saal.

Filmemacher Moritz Lenz (30) wuchs in Remscheid auf, hat in der Musik- und Kunstschule (MKS) im Jugendorchester gespielt und bei Schulleiter Charles Wesseler – dem „ansteckenden“ Menschen – die ersten Berührungen mit darstellender Kunst erfahren. Nach der Schule ging er für ein Jahr nach Brasilien und bewarb sich an der Filmakademie in Berlin, wo er heute lebt. Voraus gingen fast sieben Jahre an der renommierten Filmakademie in Ludwigsburg.

Dort lernte er im Jahr seines Diplom-Films den Regisseur Stefan Sick (37) kennen, welcher ihn als Kameramann angefragt hatte. Sick hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre an einem fiktionalen Projekt gearbeitet und lag in den letzten Zügen mit den Dreharbeiten. Stefan Sick sieht in Moritz Lenz ein „Multitalent“, weil er nicht nur Regie führen, sondern auch schneiden könne. Hinzu kommt, dass die beiden alsbald merkten, dass sie auf einer Wellenlänge sind.

Sick hatte in einem Altenheim über „Zufriedenheit im Alter“ gedreht und zum ersten Mal Kontakt mit Demenz; das sei so spannend gewesen, dass „ich mir dachte: Über das Thema würdest Du gerne einen Film machen“. Die Filmförderung Baden-Württemberg bezuschusste das; im Herbst wird der 95-Minuten-Film „Das innere Leuchten im Südwestrundfunk (SWR) ausgestrahlt.

Bewohner nahmen seine Hand und zogen ihn durch die Einrichtung

Sick war eine Einrichtung ins Auge gefallen; er fuhr hin, um das zu besprechen. Wurde aber quasi von den Bewohnern „abgefangen“; die nahmen ihn („Das war sehr spannend“) sogleich an die Hand „und zogen mich durch die Einrichtung“. Anderntags traf er sich mit der Heimleiterin auf einen Kaffee und bekam („Beide hatten ein gutes Bauchgefühl“) eine Zusage. „Ich hatte alle Freiheiten.“ Klar war, dass es kein Lehrfilm werden sollte, sondern er Alltag miterlebt, hinschaut, was es für Situationen gibt und was die Menschen beschäftigt. Eine völlig neue Welt für jemanden, der „vorher nie in einer Pflegehaltung gewesen“ war.

VORFÜHRUNGEN PREMIERE Nach der Pressevorführung (Sonntag, 14 Uhr, CinemaxX 5) ist um 19 Uhr im CinemaxX 3 Premiere für den Dokumentarfilm. Ferner ist er am Montag (12 Uhr) im Colosseum zu sehen und um 20 Uhr im CinemaxX 1.

Das Ergebnis waren 80 Stunden Rohmaterial. Heute sind die auf ein 53stel gestutzt – „eine hohe Herausforderung für Schnitt, Struktur und Dramaturgie“. Es ist gleichwohl ein sehr langsam erzählter, rein beobachtender Dokumentarfilm mit zum Teil minutenlangen Sequenzen. „Also eher nicht fernsehkompatibel“, sagt Sick, sondern eher etwas fürs Kino. Fernsehen sei ohnehin so etwas wie ein „guter Zusatz“ für Filmemacher und eher selten Primärziel.

„Für die Berlinale muss man sich bewerben“, sagen die beiden. Ein Auswahlkomitee sichte alle eingehenden Filme und signalisiert, welcher angenommen wird und welcher nicht. „Als wir das wussten, ging die Arbeit richtig los“, erinnern sich die Filmemacher; der Film war nämlich noch nicht ganz fertig. Und die Berlinale-Macher fordern jede Menge Material an.

In ihrer Kategorie gibt es im Übrigen neun Konkurrenten. Moritz Lenz: „Weil wir schon laufen und Aufmerksamkeit haben, haben wir quasi schon gewonnen.“