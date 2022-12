Pendler sparen Zeit mit neuem RE 47 nach Düsseldorf

Der Regionalexpress 47 fährt stündlich von Remscheid Lennep nach Düsseldorf.

Bergisches Land. Seit dem Fahrplanwechsel zum 11. Dezember hat Solingen-Mitte erstmals eine durchgehende regelmäßige Bahnverbindung nach Düsseldorf. Im Stundentakt bewältigt der Regional-Express RE 47 die 26 Kilometer lange Strecke in 31 Minuten. Dies sind sechs Minuten weniger als bisher, sofern mit der S 7 und der S 1 alles glatt lief. Der „Düssel-Wupper-Express“, wie er getauft wurde, hält an acht Haltestellen, die Endpunkte Remscheid-Lennep und Düsseldorf Hauptbahnhof eingerechnet.

Betreiber Regiobahn aus Mettmann spricht von einer „Verstärkerlinie“ der beiden S-Bahn-Linien S 1 und S 7, die zusätzlich weiterhin unterwegs sind. Für Fahrgäste ab Solingen-Mitte fuhr die S 7 bislang nur zweimal täglich die Strecke durch, ohne dass die Gäste am Solinger Hauptbahnhof umsteigen mussten.

Die Neuerung bringt zwar Vorteile. Unter anderem verbindet sich mit dem RE 47 die Hoffnung auf stabile Verbindungen. Kritisiert wird aber, dass er nicht in Solingen-Vogelpark und -Schaberg hält. Gleiches gilt für mehrere Haltepunkte in Remscheid. Zudem bieten die Züge der Regiobahn mit 12 Sitzplätzen in der 1. Klasse und 150 in der 2. Klasse weniger Platz als Bahnen der S-Bahn-Linie 1.

Der RE 47 benötigt laut Fahrplan vom Düsseldorfer Hauptbahnhof 13 Minuten bis Hilden, weitere 10 zum Solinger Hauptbahnhof. Er kommt nach 42 Minuten am Remscheider Hauptbahnhof an und ist in 47 Minuten in Lennep. -AWe/ate-