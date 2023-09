Team Gastronomie aus Lennep bekommt den Zukunftspreis 2023

Bergischer Zukunftspreis 2023

+ © Christian Beier Viel Prominenz bei der Verleihung des „Bergischen Zukunftspreis 2023“ am 5. September in der Klosterkirche Lennep. © Christian Beier

Drei Unternehmen aus Solingen, Wuppertal und Remscheid haben den am Dienstagabend die Auszeichnung „Bergischen Zukunftspreis 2023“ bekommen. Hochkarätige Laudatoren waren vor Ort.

Remscheid. Das Remscheider Unternehmen Team Gastronomie um Tino Burk und Paul Clemens ist am Dienstagabend beim Bergischen Zukunftspreis geehrt worden. Sie hatten ein Heimspiel in der Klosterkirche in Lennep.

Für sein Lebenswerk geehrt wurde der Solinger Unternehmen Thomas Busch. Die Jury zeichnete ihn für seinen unternehmerischen Erfolg bei Walbusch und sein gesellschaftliches Engagement aus.

Dritter Preisträger ist Parkett Dietrich aus Wuppertal. Die Bergische IHK, die Kreishandwerkerschaften und die Tageszeitungen Solinger Tageblatt, Remscheider General-Anzeiger und Westdeutsche Zeitung ehren mit Unterstützung der Volksbank im Bergischen Land zum zweiten Mal bergische Unternehmen.

Laudatoren und Gastredner waren unter anderem NRW-Innenminister Herbert Reul und IHK-Präsident Henner Pasch sowie Kreishandwerksmeister Arnd Krüger.



Porträts aller Ausgezeichneten finden Sie hier: