Bergische Wirtschaft: In Remscheid brummt’s

IHK-Umfrage

Viele Unternehmer in der Region sind sehr zufrieden. Konjunkturbericht der IHK.

Von Stefan Prinz

Die Zahlen sind so gut wie schon lange nicht mehr: „Aktuell bewerten 96 Prozent aller Unternehmen im Bergischen Land ihre Lage in einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) als „gut oder befriedigend“. 514 Unternehmen mit 23 300 Beschäftigten hatten sich daran beteiligt.

„Besonders gut läuft es derzeit in Remscheid“, bilanzierte am Donnerstag der gerade wiedergewählte IHK-Präsident Thomas Meyer. Dahinter folgt Wuppertal, das sein gutes Niveau halten konnte. Schlusslicht in der Konjunkturumfrage ist Solingen. In der Klingenstadt hat sich die Lage im Vergleich zum Jahresbeginn verschlechtert.

„Besonders gut läuft es derzeit in Remscheid.“

Thomas Meyer IHK-Präsident

Der IHK-Präsident machte für derart unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen verschiedene Gründe aus: „In Solingen arbeitet jeder fünfte Arbeitnehmer in der Schneidwarenindustrie.“ Zahlreiche kleine Unternehmen dieser Branche hätten sich auf die Fertigung von Tafel-Bestecken spezialisiert. „Dieser Markt läuft im Moment nicht so gut“, berichtete Thomas Meyer.

Möglicherweise werde das negative Ergebnis auch von der Entwicklung in einzelnen großen Solinger Unternehmen beeinflusst, die allerdings in der Statistik nicht näher ausgewiesen werden.

Die gescheiterten Verhandlungen über ein Outlet-Center und der damit verbundene Leerstand der Clemens-Galerien hätten die Solinger Umfrage-Ergebnisse auch negativ beeinflusst.

Ganz anders sieht es derzeit bei den Nachbarn aus: Während die Solinger Wirtschaft auf einen Index-Wert von auf 17 absackte, konnten in Wuppertal die Unternehmen mit einem Wert von 54 ihre sehr gute Geschäftslage halten.

Eine deutliche Verbesserung erreichte die Remscheider Wirtschaft. Mit einem aktuellen Indexwert von 59 habe sich die Geschäftslage im Vergleich zum Jahresanfang um satte 40 Punkte verbessert.

Einer der wichtigsten Gründe für den Remscheider Aufschwung sei, so Meyer, dass dort große Werkzeug- und Maschinenbauer mit internationalen Auftraggebern ansässig sind. „Das boomt zur Zeit einfach“.

+ Ein wichtiger Grund für den Remscheider Aufschwung ist, dass es große Werkzeug- und Maschinenbauer gibt. © Felix Kästle/dpa

Im Vergleich der unterschiedlichen Wirtschaftszweige liegt die Industrie vorne. Mehr als 60 Prozent der Unternehmen berichten von einer guten Geschäftslage; nur vier Prozent der Befragten seien unzufrieden. Während die Solinger Industrie bei rückläufigen Umsätzen schwächelt, weist die offizielle Industriestatistik für Spitzenreiter Remscheid „ein beachtliches Umsatzwachstum“ von 20 Prozent im März gegenüber dem Vorjahr aus.

„Die Ertragslage hat sich merklich verbessert, und auch die Umsatz- und Ertragserwartungen seien „überwiegend optimistisch.“

Besser als zu Jahresbeginn

Auch der Großhandel in der Region beurteile seine Geschäftslage noch besser als zu Jahresbeginn. Jedes dritte Unternehmen steigerte seine Umsätze, ergänzte IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Wenge. Dagegen befinde sich der Einzelhandel unter starkem Druck, so Meyer. Die Händler berichten von rückläufigen Umsätzen und einer schlechten Ertragslage. Insbesondere der Online-Handel werde zunehmend zur Konkurrenz für sie.

Die bergischen Kreditinstitute beurteilen ihre Lage „verhalten positiv“, so Meyer. Angesichts der Niedrigzins-Phase könnten die Banken die Gewinne der vergangenen Jahre kaum mehr erwirtschaften. „Das dämpft die Stimmung. Die Branche sucht nach neuen Einnahmequellen – etwa bei der Erhebung von Kontoführungsgebühren. Die Banken und Sparkassen erwarten, dass die Zinsen auf niedrigem Niveau bleiben werden. „Daher rechnen sie nicht damit, dass sich ihre Geschäftslage durchgehend verbessern wird.“

Trotz sinkender Zahl der Gaststättenbesucher und der Übernachtungsgäste beurteilt das Hotel- und Gaststättengewerbe seine Lage „überwiegend positiv“.

Die größten Risiken sieht die Branche in den Arbeitskosten, im Fachkräftemangel, vor allem beim Küchenpersonal sowie bei den Energie- und Rohstoffpreisen.