Bergische Symphoniker starten furios

Beim 1. Philharmonischen Konzert gastierte Alena Baeva mit Prokofjews Violinkonzert.

Von Daniel Diekhans

Remscheid. Es war ein Saisonstart nach Maß: Gut 500 Gäste kamen zum 1. Philharmonischen Konzert der Bergischen Symphoniker. Im vollen Saal gab es überschwänglichen Applaus und Bravo-Rufe für das Orchester, das unter Generalmusikdirektor (GMD) Daniel Huppert ein anspruchsvolles Programm meisterte. Ligetis „Lontano“ und Strauss‘ Rosenkavalier-Suite bildeten den Rahmen für Prokofjews Violinkonzert in D-Dur, bei dem die Symphoniker perfekt mit Solistin Alena Baeva harmonierten.

Ihr Werdegang passt sehr gut zum neuen Spielzeitmotto „Eine Welt ist (nicht) genug“: 1985 in Kasachstan geboren, begann Baeva mit zehn Jahren ihr Musikstudium in Moskau und setzte ihre Studien in Frankreich fort. Nach erfolgreichen Auftritten in Europa und Asien wird sie bald ihr USA-Debüt geben. Mit Prokofjews 1923 uraufgeführtem Violinkonzert hatte sich Baeva ein Werk ausgesucht, das virtuose Technik und Experimentierfreude mit emotionaler Intensität auflädt.

Was dieses Violinenkonzertso besonders macht

Auch die Reihenfolge der Sätze ist alles andere als klassisch. Statt des üblichen schnellen Auftakts beginnt der Kopfsatz verhalten-träumerisch. Gerade damit aber fühlte sich die Geigerin wohl. Immer weiter ausschwingend entwickelte sie das Hauptthema und spielte sich in einen regelrechten Furor hinein. Jähe Wechsel – von harten Bogenstrichen weiter zu Pizzicato-Figuren und Flageoletts – steigerten das Drama bis hin zu ausklingenden Lyrismen.

Neuen Schwung brachte das Scherzo. In den flirrenden Läufen der Violine wurde Prokofjews Humor hörbar, während das Tutti für treibende Rhythmen sorgte. Das Motorische und das Lyrische fanden im Finalsatz zueinander, und neben Baeva taten sich auch die Holzbläser mit kontrastierenden Soloeinwürfen hervor. Der Lohn für die Solistin war der einhellige Beifall des Publikums, dem sich die Musiker gern anschlossen. Baeva und Huppert lösten die Spannung durch eine herzliche Umarmung.

Mit „Lontano“ öffnete sich ein ganz anderer Klangkosmos. György Ligeti, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, verzichtet in diesem Stück auf herkömmliche Melodik, Rhythmik und Harmonik. Stattdessen setzt er auf Cluster-Akkorde – Ansammlungen von Tönen, die so dicht nebeneinander liegen, dass sie im Gesamtklang nicht mehr zu unterscheiden sind. Welche Klangfarbenreize sich daraus ergeben, machten die Symphoniker hörbar. In allen Orchesterfarben ließ Dirigent Huppert erst recht die Rosenkavalier-Suite funkeln. Die entführt ins Wien des 18. Jahrhundert, lehnt sich musikalisch allerdings an Walzerkönig Johann Strauß an. Im Dreivierteltakt schwelgten gleichermaßen die üppigen Blechbläser und Streicher, unterstützt von Harfe und viel Schlagwerk.

Am Samstag lädt das Teo Otto Theater zur Spielzeiteröffnungsgala ein. Bei freiem Eintritt können Besucher die A-cappella-Gruppe Vocaldente und das Wintergarten-Varieté Berlin erleben. Außerdem gibt es Ausschnitte aus der Zwanzigerjahre-Show „Als gäb‘s kein Morgen“ und der Operette „Das Feuerwerk“. Zum Spielplan der Bergischen Symphoniker gehört das Familienkonzert am 8. September. Am 14. September begleiten sie das Opern-Gastspiel „Don Giovanni“. Ticketreservierung unter Tel. 02191-162650 und: theaterkasse@remscheid.de