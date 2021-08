Drei Favoriten bewerben sich für Kuhn-Nachfolge

Bergische Symphoniker

Wer wird Peter Kuhns Nachfolger?

Die Bewerber dirigieren ab Oktober Konzerte. Darunter befindet sich keine Frau. Es gibt noch eine Liste mit Nachrückern.

Von Thomas Wintgen

Kommt im Februar 2018: Mihhail Gerts.

Die Findungskommission der Bergischen Symphoniker hat aus vielen Bewerbern drei Favoriten zu Probedirigaten eingeladen. Das Gremium hatte im Auftrag des Aufsichtsrates der GmbH acht Bewerber zu Gesprächen gebeten – es geht um die künstlerische Nachfolge von Generalmusikdirektor (GMD) Peter Kuhn.

„Wir haben eine vorläufige Auswahl getroffen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz als Aufsichtsratsvorsitzender. In den Bewerbungsgesprächen habe schnell der enge Kreis von drei Bewerbern gefunden werden können: Mihhail Gerts, Markus Huber und Fabrizio Ventura.

Kommt im April 2018: Markus Huber.

Es habe viele gute Bewerbungen gegeben und bei allen sowohl Erfahrung mit üblicher klassischer Musik als auch die Bereitschaft, mit dem motivierten Orchester neue Formate zu entdecken, einander gegenseitig noch stärker zu profilieren und so die Zukunft finanziell abzusichern.

Es soll künftig beim Titel Generalmusikdirektor bleiben

Die Favoriten kommen im Oktober, im Februar und im April 2018 zu Konzerten nach Remscheid und Solingen. Im Gegensatz zu der Bewerberrunde, aus der Peter Kuhn im Vorfeld der Spielzeit 2009/2010 siegreich hervorging, werden die Kandidaten nicht Proben leiten, sondern Konzerte.

OB Mast-Weisz bestätigt, dass es beim Titel Generalmusikdirektor (GMD) bleiben soll. In der Vergangenheit hatte es Bestrebungen der Remscheider Politik gegeben, diesen zu ändern. Dadurch sollte die alleinige Entscheidungsgewalt des GMD über das Programm verringert werden. Nach den drei Konzerten werden Findungskommission, Aufsichtsrat, die Symphoniker sowie die Kulturausschüsse und Stadträte der beiden Nachbarstädte „im Sommer“ 2018 die Nachfolge von Peter Kuhn ab der Spielzeit 2019/2020 festlegen. Die GmbH hatte den Vertrag mit Kuhn bekanntlich um ein Jahr verlängert.

Kommt im Oktober 2017: Fabrizio Ventura.

Sollte sich der positive Eindruck nicht bestätigen oder die Kandidaten bis dahin anderenorts Verträge unterzeichnet haben, hätte die Findungskommission fünf weitere potenzielle Kandidaten in petto.

Mihhail Gerts (33) ist seit der Spielzeit 2015/16 Erster Kapellmeister und stellvertretender GMD am Theater Hagen; zuvor war er sieben Jahre Kapellmeister an der Nationaloper Estland (Tallinn). Dort hatte er auch studiert, ehe er nach Berlin an die Musikhochschule „Hanns Eisler“ ging.

Markus Huber (1968 geboren) war Solist des Tölzer Knabenchors; er studierte in München und Wien. Er begann die Dirigiertätigkeit in Detmold und Chemnitz, wurde 2003 Chefdirigent des Leipziger Symphonieorchesters und ist seit 2008 GMD am Theater in Pforzheim.

Fabrizio Ventura (58) ist gebürtiger Römer; nach dem Studium in Rom und Wien ging er in die Schweiz, kam 1994 nach Braunschweig. Weitere Stationen: das Nürnberger Opernhaus, 2002 das Staatstheater Meiningen. Seit 2007 ist er GMD des Sinfonieorchesters Münster.