Bergisch Born: B 51 wird zur Einbahnstraße

Verkehr

Die Dauerbaustelle tritt in eine neue Phase. Buchholzer Weg ist bereits wieder für den Verkehr geöffnet.

Von Axel Richter

Die Bergisch Borner brauchen auch weiterhin starke Nerven und die Autofahrer eine Menge Geduld. Noch bis 2018 dauern die Kanalbauarbeiten, die sich bei etlichen Bürgern unmittelbar vor der Haustür vollführen. Am Samstag geht die Dauerbaustelle, die in Bergisch Born eine Trennung von Abwasser und Oberflächenwasser zum Ziel hat, mit einer neuen Verkehrsführung in die nächste Phase.

Wie die Stadt mitteilt, wird die B 51 von der Einmündung Raiffeisenstraße bis zum Abzweig B 237 zur Einbahnstraße in Richtung Wermelskirchen. Die B 237 wird von der B 51 bis zum Abzweig Schwarzer Weg ebenfalls in Richtung Hückeswagen nur noch in eine Richtung befahrbar sein.

Schwarzer Weg wird zur Umleitung

Die Straße Schwarzer Weg nimmt als Umleitung den Verkehr aus Wermelskirchen in Richtung Lennep und den Verkehr aus Hückeswagen in Richtung Wermelskirchen oder Lennep über die Raiffeisenstraße auf. Damit werden auch der Schwarze Weg und die Raiffeisenstraße zeitweise zur Einbahnstraße.

Der Verkehr aus dem Industriegebiet Bergisch Born wird ab Samstag in die B 237 nur noch nach rechts abbiegen können. Für die Fahrtrichtung Wermelskirchen oder Lennep dient dann ebenfalls die Umleitung über Schwarzer Weg und Raiffeisenstraße. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert, versichert die Stadt Remscheid. Für Fußgänger wurden an der Raiffeisenstraße, der B 237 und der B 51 Fußgängerampeln eingerichtet.

Besondere Vorsicht sollten bei der Querung der Fahrbahn ab sofort die Benutzer der Balkantrasse an den Tag legen. Einige, die dort gern auf Rollen unterwegs sind, haben die neue Verkehrsführung bereits als Hindernis ausgemacht. Doch, sagt die Stadt: „Das Stopp-Schild und die Wegeführung mit Drängelgitter sind unbedingt zu beachten, um Gefahrensituationen zu vermeiden.“

Leidtragende gibt es auch am Buchholzer Weg

Die neue Verkehrsregelung soll für ein Jahr Bestand haben. Immerhin ist damit auch eine gute Nachricht für die Bürger in Bergisch Born verbunden: Die zwischenzeitliche Sperrung des Buchholzer Weges ist bereits seit dem 6. Mai wieder aufgehoben. Etliche Bergisch Borner benutzen die Strecke als Schleichweg in Richtung Baisiepen und Tenter Weg, um die Baustelle Trecknase zu umfahren.

Leidtragende gibt es freilich auch dort wie auch an der Baisieper oder der Intzestraße. Keine dieser Straßen eignet sich unbedingt als Entlastungsstraße.