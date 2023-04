Berg-Pitch: Fünf Jungunternehmer stellten sich dem Wettbewerb

In dem Wettbewerb bewerten eine Jury und die Zuschauer das jeweilige Geschäftsmodell junger Unternehmer. Detechgene aus Köln setzte sich durch.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Bei der zweiten Ausgabe des Berg-Pitch im Remscheider Gründerquartier ist der Sieg erstmals an ein Start-up außerhalb des Bergischen Landes gegangen. Im Wettbewerb fünf junger Unternehmen, in dem eine Jury und die Zuschauer das jeweilige Geschäftsmodell bewerteten, setzte sich Detechgene aus Köln durch. Knapp vor Dermanostic, einem Unternehmen, das die Solinger Hautärztin Dr. Estefanía Lang mit ihrem Ehemann und einem befreundeten Paar gegründet hat.

Es war die inzwischen zwölfte Veranstaltung der Reihe, die einst in Solingen gestartet war, inzwischen aber durch die drei bergischen Großstädte wandert. Die Regeln sind seither nahezu unverändert: Jedes Start-up hat sechs Minuten Zeit, sich und seine Strategie vorzustellen, anschließend gibt es noch einmal sechs Minuten für Fragen aus dem Publikum.

Am überzeugendsten gelang das Dr. Robin Bayer, einem der beiden Gründer von Detechgene, obwohl das Unternehmen noch an einem sehr frühen Punkt seiner Entwicklung steht. Ziel ist es, ein Testverfahren auf den Markt zu bringen, das so einfach zu bedienen ist wie ein Antigen-Test aber die Zuverlässigkeit eines PCR-Tests bietet – und das für alle bekannten Infektionskrankheiten. „Das ist nicht nur praktisch, sondern auch lebensrettend“, betonte Bayer bei seiner Vorstellung.

Damit ließen die Kölner eine Firma hinter sich, die schon sehr viel weiter ist: Dermanostic, bereits 2019 gegründet, bietet die Möglichkeit, Hautveränderungen mit dem Smartphone abzufotografieren und innerhalb weniger Stunden einen Befund von einem Hautarzt zu bekommen. Mehr als 130 000 solcher Untersuchungen habe man bereits durchgeführt, berichtete Gründerin Estefanía Lang. Aktuell eröffne man eine dazugehörige Flagship-Praxis in Solingen.

Für die beiden Erstplatzierten gab es unter anderem Geldpreise, 4000 und 1000 Euro, auf den weiteren Plätzen landeten Sokrates, die sich selbst als „Spotify für Bildungsmaterial“ bezeichnen, Your Easy AI, mit dem der gebürtige Leichlinger Patrick Imcke Künstliche Intelligenz auch Menschen ohne Programmierkenntnisse zugänglich machen möchte, und die soziale Reise-Plattform Small World Social Travel. Deren Gründerin Corinna Klus vermittelt ungewöhnliche und authentische Reisen und gibt einen Großteil der Einnahmen an die Veranstalter und soziale Projekte vor Ort weiter.

Der nächste Berg-Pitch ist für Donnerstag, 19. Oktober, geplant, dann wieder in Solingen, am Firmensitz der IT-Firma Codecentric.