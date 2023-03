Brücke zum Bahnhof: Belag ist kaputt

Stellen wie diese gibt es inzwischen einige auf dem Südsteg am Hauptbahnhof. Der Belag, bald 15 Jahre alt, platzt ab.

Leserin beschwert sich über Brücke am Hauptbahnhof.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Ärgerliches rund um den Remscheider Hauptbahnhof gibt es einiges. Der Spielbereich, der als solches nicht genutzt werden kann zum Beispiel. Oder der meist defekte Aufzug, dessen Probleme die Deutsche Bahn einfach nicht in den Griff bekommt. Auf ein weiteres Thema macht nun eine RGA-Leserin aufmerksam, die sich bei unserer Aktion „Dranbleiben“ meldet: der Zustand der Brücke zwischen Brückencenter und Kino.

Deren Belag sei stellenweise marode, berichtete die Leserin. „Das ist wirklich gefährlich, wenn man da mit dem Absatz in den Löchern hängen bleibt.“ Tatsächlich löst sich der Belag der Brücke, an manchen Stellen auch großflächig. Die Löcher, die dabei entstehen, sind nicht sonderlich tief, stellenweise wellt der Belag aber einige Zentimeter auf und bildet so zumindest kleine Stolperfallen. Auch die CDU hatte schon im September auf den Zustand der Brücke hingewiesen. Der Bahnhof gebe "nicht gerade eine schöne Visitenkarte ab“, befanden die Christdemokraten damals.

Bei den Technischen Betrieben (TBR) sei das Problem bekannt, sagt Gerald Hein, als Amtsleiter für den Bereich Straßen- und Brückenbau zuständig. Die Brücke sei einfach in die Jahre gekommen, der Belag müsse bald ausgetauscht werden. „Wir haben das angemeldet und sehen nun, dass wir das Geld bekommen.“ Sobald die Mittel bewilligt würden, könne die Sanierung beginnen. Eine Gefahr für Fußgänger gehe von den Schäden aber nicht aus, betont Hein: „Es liegt keine Verkehrsgefährdung vor.“

Verschleiß sei nach zehn Jahren Nutzung normal

Der Südsteg, so heißt die Brücke korrekt, wurde 2008 gebaut und 2009 eingeweiht, er entstand im Rahmen der durch die Regionale 2006 geförderten Umgestaltung des Bahnhofsareal. Es handele sich um eine Stahlkonstruktion, erklärt Gerald Hein, der nun defekte Belag diene einerseits als Korrosionsschutz und erhöhe andererseits den Grip für die Fußgänger.

„Er ist aber auch von Anfang an als Verschleißschicht ausgelegt worden“, so Hein. Deswegen sei es normal, dass das Material nach inzwischen über zehn Jahren langsam nachgebe. Das Gegenstück zum Südsteg, der Nordsteg, der vom Kino zum ADAC-Hochhaus, ist einige Jahre jünger - und sein Belag deutlich besser erhalten.