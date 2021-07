Jan bekommt seinen Assistenzhund

Spendensumme erreicht

+ © Jens G. Ein Hund soll Jan und seiner Familie das Leben erleichtern. © Jens G.

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tristan Krämer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tristan Krämer schließen

Spendensumme von 26.000 Euro ist geknackt. Doch nun kämpft die Familie mit ihrem Gewissen.

Von Tristan Krämer

Es ist geschafft: Der dreijährige Jan G., der an einer seltenen Form des Muskelschwunds leidet und dessen Familie so vom Schicksal gebeutelt wurde, erhält seinen Assistenzhund. In nicht einmal zwei Wochen gingen so viele Spenden bei der Familie ein, dass die Marke von 26 000 Euro, die die Ausbildung eines sogenannten Patronus-Hunds kostet, geknackt wurde. „26 000 Euro war für uns immer eine utopisch hohe Summe. Wir hätten nie gedacht, sie auf dem Spendenweg zu erreichen“, sagt Jans Vater Jens.

Der 32-Jährige, der mit seinem Sohn und seiner Frau Heike in Köln wohnt, kommt gebürtig aus Remscheid und hat noch viele Verbindungen ins Bergische. Unter anderem zum American-Football-Club Amboss, zum Schützenverein Wildschütz Aue und zu vielen anderen Remscheidern.

+ Standpunkt von Tristan Krämer © RGA

Nachdem der RGA in der vergangenen Woche über das Schicksal von Jan berichtete, erreichte die Familie auch aus Remscheid eine Welle der Hilfsbereitschaft. Beim Patronus-Assistenzhundeverein, auf der Webseite www.gofundme.com, auf der die Familie unter dem Titel „Expecto patronum: Jan FC zwingt das Glück“ Spenden sammelte, und auf dem privaten Konto gingen kleine wie große Summen ein. „Danke an alle Spender! Danke! Danke! Danke!“, zeigt sich Jens G. am Montag im Gespräch mit dem RGA dankbar und überwältigt. Auch, weil der Spendenbetrag die 26 000 Euro sogar übertrifft. Er summiert sich mittlerweile auf rund 30 000 Euro.

Für den Amboss ist klar: Die Unterstützung muss weitergehen

Zugleich, sagt der 32-Jährige, kämpft die Familie nun mit ihrem Gewissen. Auf der einen Seite wird der Assistenzhund Jan und seinen Eltern Erleichterung im Alltag und – endlich mal – ein bisschen Glück bringen. Auf der anderen Seite weiß Jens G., dass die Krankheiten seines Sohnes und seiner Frau die Zukunft nicht einfacher machen werden.

Durch die myotone Muskeldystrophie Typ 1 werden sich Jans Muskeln zurückbilden. Bei Heike G., die unter demselben, erblichen Gendefekt leidet, zeigen sich die Folgen bereits. Eine zusätzliche Hautkrebs-Erkrankung hat die 38-Jährige zwar überwunden. Auf die Symptome des Guillain-Barré-Syndroms, einer lähmenden Erkrankung des Nervensystems, das ebenfalls bei ihr diagnostiziert wurde, muss sich die Familie aber auch einstellen.

„Wir benötigen höhenverstellbare Waschbecken, eine Hebevorrichtung für die Badewanne, eine rollstuhlgerechte Auffahrt“, zählt Jens G. nur einige der Dinge auf, die die Familie finanziell belasten werden. Dabei schätzt der Vater schon die bisherigen Kosten für den Umzug und Umbau in ein behindertengerechtes Zuhause in Porz auf rund 180 000 Euro. „Jans Zimmer ist fertig, aber noch schlafen wir dort zu dritt“, erklärt er. Dachboden und erster Stock müssten noch angepackt werden.

„Wir brauchen das Geld“, stellt Jens G. fest. Und denkt laut weiter: „Aber ist es okay, weiter Spenden anzunehmen? Die Menschen wollten uns ja eigentlich nur den Patronushund ermöglichen.“ Zudem haben seine Football-Freunde vom Amboss für Donnerstag, 13. Dezember, ab 18 Uhr eine Spendenaktion auf dem Remscheider Weihnachtstreff organisiert. Die Einnahmen, die die Eisbahn an diesem Tag zwischen 15 und 18 Uhr macht, spendet Weihnachtstreff-Organisator Marcel Müller ebenfalls. Für den Amboss steht fest, dass die Unterstützung für Jan und seine Familie weitergehen muss.