Beim THW werden Kinder zu kleinen Helden

Jugendgruppen haben noch Platz – Was sie hier lernen und wie es danach weitergeht.

Remscheid. Sie werden immer dann gerufen, wenn die anderen Einsatzkräfte Unterstützung brauchen: die Helferinnen und Helfer vom THW. Denn sie verfügen über viele technische Geräte, die sonst niemand hat. Zum Beispiel einen Schreitbagger, der auch am steilen Hang noch sicher steht und vielfältig eingesetzt werden kann. Oder eine Tauchergruppe, die sogar unter Wasser schweißen kann. Oder ein Einsatzstellen-Sicherungssystem, das digital im Zehntelmillimeterbereich kontrolliert, ob ein Haus absackt – und die Hilfskräfte somit früh warnen kann. Die wichtigen Aufgaben zur technischen Hilfeleistung in der Not können bereits Kinder lernen. Denn das THW Remscheid hat auch zwei Jugendgruppen. Hier werden bereits Achtjährige zu kleinen Helden. Wie man beim THW mitmachen kann, erklären wir im Folgenden.

+ Jetzt ist Präzision gefragt: Die Jugendlichen fixieren eine Leiter. Sie üben alle realistischen Szenarien des THW. © Doro Siewert

Die Jugendgruppen: Kinder oder Jugendliche, die sich für die Arbeit beim THW interessieren, dürfen drei Mal zum Schnuppern kommen. Die kleinen Helden sind acht bis zwölf Jahre alt, die großen Helden 13 bis 17. Sie treffen sich im Wechsel dienstagabends auf dem THW-Gelände Auf dem Knapp – und können noch Verstärkung gebrauchen. Hier lernen die Einsatzkräfte von morgen spielend das Helfen, unternehmen Jugendfahrten, manchmal spielen sie Fußball oder kickern. Personen retten, Stege bauen, Einsatzstellen ausleuchten, Holz und Metall bearbeiten – die Gruppen durchlaufen als Zirkeltraining die Stationen, damit jeder alles lernt. Ann-Katrin Ehe betreut die Helden, unterstützt von weiteren THWlern. „Immer mehr Mädchen machen mit“, freut sie sich. Wer ein Held wird, erhält natürlich auch die passende Kleidung: Helm, Hose, T-Shirt, Schuhe. Warum es hier so viel Spaß macht, erklärt Albert-Schweitzer-Realschüler Jan Schneider (14) aus Lüttringhausen so: „Jeder Dienst macht Spaß. Das Technische interessiert mich sehr. Außerdem habe ich hier viele Freunde gefunden.“ Seitdem er acht ist, macht er schon mit. Ob er danach in die Grundausbildung geht? „Auf jeden Fall!“ Super sei das Landesjugendlager gewesen oder die Weihnachtsfeier in der Kluterthöhle. „Da sind wir mit Schutzausrüstung durch. Das war ganz schön eng.“ Oder das Ausleuchten unter der A-1-Brücke. „Da sind wir mit dem Lkw von der B hingefahren.“ Das ist THW-Slang und bedeutet Bergungsgruppe. Jan ist halt schon ein richtiger THWler. Jetzt werden die Helden auf die Leistungsabzeichen vorbereitet. Bei Fragen und zur Anmeldung ist das Team per

E-Mail erreichbar:

presse@thw-rs.de

Was das THW bietet: Neben dem kleinen Einmaleins der Rettungsmethoden bringen die THWler den Kindern und Jugendlichen den Umgang mit technischen Spezialgeräten bei. Dafür dürfen sie nicht nur das ganze Gelände nutzen, sondern auch die Fahrzeuge. Manchmal gibt es sogar auch realistische Übungen. Das THW sorgt zudem für Gemeinschaftserlebnisse und fördert Teamgeist, Zusammenhalt und soziale Kompetenzen.

Und danach: „Wer mit 17 noch in der Jugendgruppe ist, wechselt in der Regel auch in die Grundausbildung, die mit 18 Jahren beginnt“, sagt Pressesprecher Florian Berger. Das seien meist die Hälfte der Jugendlichen, die einmal ein kleiner oder großer Held waren.

Der Ortsverband: Der Ortsverband Remscheid wurde 1952 gegründet und hat seinen Standort Auf dem Knapp in Ueberfeld. Er besteht aus einem Technischen Zug, dem Stab des Ortsverbandes und zwei Jugendgruppen. Der Technische Zug, die operative Einsatz-Einheit des Ortsverbandes, besteht aus der Führungseinheit, dem Zugtrupp, einer Bergungsgruppe, einer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung sowie einer Fachgruppe Schwere Bergung, Bergungstaucherinnen und dem ESS-Trupp. Die Remscheider Helfer testen zudem regelmäßig neue Einsatzgeräte. Das Team besteht insgesamt aus 120 Helferinnen und Helfern im Alter von 8 bis 90. Sie sind alle ehrenamtlich unterwegs. Jeder kann mitmachen. Voraussetzung: technisches Verständnis.

Infos: www.thw-remscheid.de

Das THW

Das THW ist eine Bevölkerungsschutzorganisation mit mehr als 80 000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Bei Hochwasser, Unwetter, Stromausfällen, Explosionen oder nach Erdbeben sind die Einsatzkräfte mit ihren blauen Fahrzeugen und ihrer speziellen Technik schnell zur Stelle.