Beim Thomashof gibt es bergischen Käse von glücklichen Kühen

Der Thomashof in Burscheid ist ein Familienbetrieb – Kunden wissen das vielfältige Angebot zu schätzen

Burscheid. Ruhig und idyllisch nahe dem Eifgental gelegen und doch gut an die A1 angebunden ist der Thomashof in Burscheid. Der große Hof inmitten von Feldern und Wiesen ist ein Familienbetrieb: Eberhard Thomas hat ihn von seinen Eltern übernommen und beständig ausgebaut. Heute gibt es dort nicht nur die Landwirtschaft mit mehr als 220 Kühen, sondern auch einen gut sortierten Hofladen, eine eigene Molkerei und Käserei sowie ein Restaurant mit Biergarten. Neben Ehefrau Corinna arbeitet auch die nächste Generation bereits im Betrieb mit. Geöffnet ist jeden Tag außer an Weihnachten, und der volle Parkplatz zeigt, dass die Kundschaft das vielfältige Angebot zu schätzen weiß.

+ Beliebt ist der Bockshornklee-Käse. Favorit von Corinna Thomas ist jedoch der Jalapeño-Käse – der passe gut zu Wein. © Thomashof Burscheid

Jede Kuh gibt pro Tag rund 20 Liter Milch

Dass die Kühe auf dem Thomashof ein glückliches Leben führen, sieht man ihnen an. Sie haben freien Weideausgang und viel Platz in den Ställen, in die auch die Besucher gerne einen Blick werfen dürfen. Rund 20 Liter Milch am Tag gibt jede der Kühe. Die Milch wird in der 1995 gebauten hofeigenen Molkerei zu verschiedenen Milchspezialitäten wie Joghurt und Quark weiterverarbeitet. In der Käserei entstehen die leckeren Sorten, für die viele Besucher regelmäßig in den Hofladen kommen. „Besonders beliebt bei unseren Kunden ist der Bockshornklee-Käse“, berichtet Corinna Thomas. Ihr persönlicher Favorit ist aber der Jalapeño-Käse. „Der passt super zum Wein, schmeckt aber auch auf dem Brot und ist gut geeignet zum Überbacken“, erklärt die Diplom-Käsesommelière.

+ Die Milch – aus der eigenen Molkerei – wird zu Joghurt, Quark und natürlich zu Käse weiterverarbeitet. © Thomashof Burscheid

Neben den selbst hergestellten Produkten gibt es im Hofladen in Burscheid viele weitere Angebote, vor allem solche aus der Region. Die jeweiligen Anbieter kennt Familie Thomas persönlich und achtet auf eine gute Qualität der Waren. Häufig gibt es einen Produkttausch mit anderen Hofläden. Ob Öl, Wurst, Eier, Kartoffeln – auf dem Thomashof kann man sich mit frischen Produkten eindecken. Auch deftige Gerichte aus der Dose sowie Bonbons sind im Angebot.

Der Hofladen selbst ist aber nicht das einzige Ziel für Besucher: Viele kommen zum Thomashof wegen des leckeren, reichhaltigen Frühstücksbuffets, das täglich serviert wird, und wegen der warmen Küche im Restaurant. Hier gibt es übrigens auch verschiedene Gerichte, die mit dem hauseigenen Käse zubereitet werden. Und natürlich hat auch eine echte bergische Kaffeetafel mit allem, was dazugehört, ihren festen Platz auf der Speisekarte. Das Restaurant bietet auf zwei Ebenen rund 150 Plätze, bei schönem Wetter kommen weitere Tische im Biergarten dazu.

Tipp: Ein Besuch auf dem Thomashof in Burscheid lässt sich prima mit einer Wanderung verknüpfen. Entweder stärkt man sich mit einem Frühstück, bevor es losgeht, oder man wählt den Restaurantbesuch als Abschluss des Ausflugs. In der Nähe des Thomashofs verläuft beispielsweise der Eifgenbachweg. Weitere Informationen gibt es im Internet.

www.bergisches-wanderland.de.

Das Buch

Titel: „Hofläden & Manufakturen Bergisches Land“, Herausgeber Rheinland Presse Service GmbH, ist im Wartburg Verlag in Kooperation mit der B. Boll Mediengruppe erschienen.

Texte: Autoren und Autorinnen sind Melanie Aprin, Felix Förster, Marcus Italiani, Patrick Jansen, Deniz Karius, José Macias, Anne Richter, Cristina Segovia-Buendía, Christian Werth und Christine Zacharias.

Handel: Das Buch ist für 16,90 Euro im Handel und online erhältlich:

www.bergisch-bestes.de