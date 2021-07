Beim "Kibaz" ist spielen, klettern und balancieren gefragt

Vatertag vorab

+ © Roland Keusch Auch Ping Pong-Bälle kommen beim Kibaz zum Einsatz. © Roland Keusch

Rund 20 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren hatten am Samstagvormittag Spaß beim Spiele-Parcours in der Turnhalle an der Arnoldstraße.

Nur ihren Papa durften die Kinder mitbringen, die am Samstagvormittag in der Turnhalle an der Arnoldstraße das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) machen wollten. „Das ist einmal ein spezielles Angebot an Väter mit ihren Kindern“, erklärt Silvia Schwarz-Hollansch von der Städtischen Kindertagesstätte, die gemeinsam mit Nancy Lambeck vom Sportverein Tura-RS-Süd das Spektakel organisiert hatte. Entwickelt wurde Kibaz vom Landessportbund mit dem Ziel, Bewegung, Spiel und Sport bei den Kindern zu fördern.

Es ging fröhlich zu und sah herrlich bunt aus in der Halle. Ein Parcours mit zehn ganz unterschiedlichen Stationen war aufgebaut worden. Den sollten die Kinder durchlaufen und durften anschließend eine Urkunde mit nach Hause nehmen. An der Kreativ-Station ging es um motorische Fähigkeiten. Aus Alltagsmaterial wie Eierschütten aus Pappe, grünen, roten und gelben Schwämmchen, Plastikbechern und viel Silberpapier bauten die zwei- bis sechsjährigen Kids hohe Türme, Häuser oder ganze Traumschlösser. Gleich daneben wurde zu einem „Mutsprung in die Tiefe“ eingeladen. Mit Papas Hilfe kletterten die Kinder auf den Kasten und sprangen auf die blaue Matte, die davor lag.

Auf einer schmalen Holzbank wurde das Balancieren geübt und ein Stückchen weiter sorgten jede Menge farbiger Hütchen dafür, dass man schon ganz geschickt sein musste, um auf dieser Slalom-Bahn das Ziel zu erreichen. Die Väter gingen mit dem Laufzettel in der Hand nebenher, halfen, wenn es ein bisschen schwierig wurde und setzten ein Häkchen, wenn eine Station geschafft war. „Kindern und Vätern macht es gleichermaßen Spaß“, so das Fazit der beiden Organisatorinnen.