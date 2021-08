Beim elektrischen Auto gibt es keine Gemeinsamkeit

Drei-Königs-Treffen

Nicht immer sind sich die Oberbürgermeister einig. Dafür verbindet sie die politische Ausrichtung.

Von Stefan Prinz

Wie viele Gemeinsamkeiten haben die drei bergischen Oberbürgermeister, wollte Moderator Horst Kläuser von den bergischen Verwaltungschefs wissen. Hier sind die Antworten:

Elektromobilität

Oberbürgermeister Tim Kurzbach fährt aus Überzeugung ein elektrisches Auto. Die Klingenstadt habe durch die O-Busse jahrzehntelange Erfahrung mit Elektromobilität und wolle den gesamten Öffentlichen Nahverkehr elektrifizieren. Sein Remscheider Amtskollege Burkhard Mast-Weisz sieht Autos mit Batterien dagegen skeptisch. „Ich fahre einen sparsamen Diesel“, sagt er. Denn die Umweltschäden beim Herstellen der Batterien seien erheblich und die Reichweite der Autos – insbesondere auf den steilen bergischen Straßen – nicht besonders groß. Wuppertals Verwaltungschef Andreas Mucke ist dagegen möglichst oft mit seinem Fahrrad unterwegs. Wenn er dann doch mal ein Auto benötige, steige er auf sein Fahrzeug mit Wasserstoff-Antrieb um. Den Treibstoff dafür tanke er an Wuppertaler Tankstellen.

Parteizugehörigkeit

Alle drei Oberbürgermeister gehören der SPD an. Horst Kläuser betonte, dass er auch den Wuppertaler OB-Kandidaten Uwe Schneidewind zur Veranstaltung eingeladen habe. Der gehöre nicht der SPD an. Schneidewind habe aus terminlichen Gründen absagen müssen. Aber, so Schneidewind, wenn das Dreikönigstreffen im nächsten Jahr wieder stattfinden sollte, sei er ja als Wuppertaler Oberbürgermeister ohnehin dabei, berichtete Kläuser schmunzelnd.

Wissenswertes

Bei zwei Fragen mussten die Verwaltungschefs passen. Keiner von ihnen wusste, dass das geschmiedete Waffeleisen in Remscheid erfunden wurde. Erstaunt waren sie auch, dass im 19. Jahrhundert jedes dritte Haus im Solinger Stadtteil Burg eine Kneipe war. Noch in den 30er Jahren gab es dort 40 Gaststätten.

