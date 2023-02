Bei „Wein und Käse“ dreht sich alles um Luftballons, Rosen und Herbstlaub

Die Auferstehungskirchengemeinde will am Montag im Saal des Gemeindehauses wieder durchstarten.

Von Sabine Naber

Remscheid. Sie haben längst Kultcharakter, die unterhaltsamen „Wein und Käse“-Abende im Gemeindehaus Johann-Sebastian-Bach-Straße. Es gibt sie bereits seit rund 15 Jahren, Gastgeber ist die Auferstehungskirchengemeinde. Sie möchte nach den Corona-Einschränkungen jetzt wieder so richtig durchstarten.

Am kommenden Montag, 13. Februar, heißt das Motto des Abends „Von bunten Luftballons, roten Rosen und Herbstlaub“. Barbara und Christoph Güldenring , begleitet am Piano von Robert Winkler, haben ihr Programm mit Texten von Kurt Tucholsky erweitert. „Und wer das Arzt-Ehepaar schon einmal erlebt hat, der weiß, dass es ein lustiger Abend wird“, ist sich das Organisationsteam mit Diakonin Andrea Fabris, Bernhard Rautzenberg und Klaus-Peter Jäger einig.

Im Mittelpunkt der Abende, zu denen meist am dritten Montag im Monat ab 19 Uhr eingeladen wird, steht stets ein besonderer Programmpunkt. Mal dreht sich alles um Musik – die Stilrichtungen reichen von Schlagern, Boogie-Woogie bis hin zu Folklore – mal unterhalten Comedians die Gäste, mal wird gefragt: „Herr Tucholsky, was sagen Sie dazu?“. Gelegentlich wird ein Theaterspiel aufgeführt oder es werden Referenten eingeladen. „Es ist wohl gerade der Wechsel zwischen Darbietungen und Gesprächen am Tisch, den unsere Gäste mögen. Man trifft Bekannte, sieht Freunde wieder oder knüpft neue Kontakte“, fasst es Andrea Fabris zusammen. Zu Beginn gibt sie einen geistlichen Impuls.

Das Programm für die kommenden Monate steht bereits fest. Am 20. März wird beispielsweise Oliver Jaeger zu Gast sein und seine spanische Gitarre im Gepäck haben. Einen Monat weiter, am 17. April, werden die „Remscheider Schirmspitzen“ unter der Überschrift „Irgendwie geht es immer weiter“ die Runde unterhalten. Heiner Waniek und Jürgen Blaß werden sich am 15. Mai mit Tucholsky beschäftigen und auch die „Lutherparty“ soll zu einem „Wein und Käse“-Abend umfunktioniert werden.

„Wir freuen uns auf jeden, der kommt. Und wissen, dass diese Abende für viele unserer Gäste das Highlight des Monats waren. Aber aus dem Corona-Loch – alle mussten sich anmelden, die Zahl der Besucher war eingeschränkt – sind wir noch nicht wieder so ganz rausgekommen“, macht Bernhard Rautzenberg deutlich.

Die Organisatoren bittet zur besseren Planung um Anmeldung unter Tel. 96 87 16 oder online. Aber auch Kurzentschlossene sind willkommen. Eintritt gegen Spende.

auferstehungs-kgm.de