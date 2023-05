40 Jahre Frauengruppe im Remscheider Blinden- und Sehbehindertenverein.

Von Sabine Naber

Remscheid. „Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als Alma Petereit – auf dem gesamten Honsberg wurde sie nur Tante Alma genannt – von einer Versammlung mit der Idee zurückkam, in unserem Verein eine Frauengruppe zu installieren“, berichtet Rosemarie Schucht. 40 Jahre ist dieser Tag nun her. Seitdem gibt es die Frauengruppe des Remscheider Blinden- und Sehbehindertenvereins (RBSV). Nun wurde der runde Geburtstag bei einem Mittagessen im Barista auf dem Rathausplatz gefeiert.

Schucht hat vor 24 Jahren die Leitung von ihrer Vorgängerin übernommen. Und bezeichnet ihr Engagement in dieser Gruppe – ebenso wie zuvor Alma Petereit – als Herzensangelegenheit. Das sieht auch Elisabeth Buchholz nicht anders: „Ohne dein Kümmern und deine mütterliche Art, gäbe es uns heute nicht mehr. Du sorgst für so viel Freude in der Gruppe“, macht sie deutlich.

Inzwischen seien die monatlichen Treffs in den Räumen des Neuen Lindenhofes „ein gemütlicher Klön-Nachmittag, so richtig was zum Entspannen“. Aber in den ersten Jahren habe man viel unternommen, jedes Jahr stand eine Busreise auf dem Programm. Zum Beispiel ging es nach Bethel oder zu den Henkel-Werken, zu Ausstellungen oder Bootstouren.

„Das ist aus Altersgründen heute nicht mehr möglich. Da stehen eher das gemeinsame Singen, Vorlesenachmittage oder ein Restaurantbesuch auf dem Programm. Und wer Geburtstag hatte, der bringt einen Kuchen mit“, schildert Rosemarie Schucht, wie es heute um die Treffs bestellt ist. „Aber bei uns ist es richtig nett“, versichert sie. Und bedankt sich mit einer Rose bei den fünf sehenden Helferinnen, die der Frauengruppe zur Seite stehen. „Ohne sie ginge es nicht“, ist man sich in der Gruppe einig.

Als Gratulant kam auch Ulrich Kottsieper, der nach dem Tod der langjährigen Vorsitzenden Brigitte Sommer vor zwei Jahren erst kommissarisch zum Vorsitzenden ernannt, und 2022 zum Vorsitzenden gewählt wurde. Er dankte Rosemarie Schucht für ihren Einsatz: „Ich finde es toll, dass ihr euch trefft“, sagte er. Und rief in Erinnerung, dass die Remscheider wohl die Einzigen in Nordrhein-Westfalen sind, die in ihrem Verein eine Frauengruppe haben.

Verein weist hartnäckiges Gerücht zurück

Energisch widerspricht der Vorstand des RBSV dem Gerücht, von dem ein Vereinsmitglied berichtet hatte. In einer Remscheider Augenarztpraxis habe es geheißen, dass es den Verein nach dem Tod von Frau Sommer gar nicht mehr gibt. „Obwohl regelmäßig an alle Augenarztpraxen, das Rathaus und die Parteien sowohl ein Tätigkeitsbericht von uns als auch das Jahrbuch verteilt werden“, wundert sich Schucht, wie so eine Falschmeldung die Runde machen kann. Der Verein hat 56 Mitglieder in Remscheid und Umgebung, allein sechs Neue seien 2023 dazugekommen.

Kontakt: Der Remscheider Blinden- und Sehbehindertenverein mit Sitz An der Windmühle 4 in Remscheid, ist unter Tel. (0 21 91) 29 16 77 zu erreichen.