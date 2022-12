Bei diesen alkoholfreien Silvester-Drinks mischt die ganze Familie mit

Diese Mixgetränke kommen ganz ohne Alkohol aus – vier Rezeptideen, die auch Kindern schmecken.

Von Kristin Dowe

Ob Glühwein, Eierpunsch oder Grog – bei vielen winterlichen Getränken ist Hochprozentiges im Spiel. Dabei gibt es durchaus leckere Alternativen ganz ohne Schuss, die auch bei Kindern gut ankommen. Bei diesen heißen und kalten Rezeptideen darf beim Jahreswechsel die ganze Familie buchstäblich mitmischen.

Himbeerbowle

Die alkoholfreie Bowle für Kinder überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern ist auch was fürs Auge und in zehn Minuten gemacht. Für etwa vier Gläser benötigen Sie nur 500 Gramm tiefgekühlte Himbeeren, 175 Milliliter Holunderblütensirup, ein Liter Cranberry-Nektar, eine Handvoll Minzblätter sowie ein Liter Mineralwasser. Mischen Sie die tiefgefrorenen Beeren mit dem Sirup, geben Sie das Gemisch in eine Karaffe oder ein Bowleglas und lassen Sie das Ganze kurz ziehen. Fügen Sie dann den Cranberry-Nektar und die Minzblätter hinzu und gießen Sie alles mit Mineralwasser auf. Fertig!

Kinderpunsch mit Orange

Kochen Sie 500 Milliliter Früchtetee und süßen Sie diesen mit vier Löffeln Honig. Das Ganze verrühren Sie mit einer Prise Glühweingewürz – Fertigmischungen mit winterlichen Gewürzen wie Zimt, Nelke, Anis oder Kardamom sorgen für den unverwechselbaren Geschmack. Der frisch ausgepresste Saft von zwei Orangen und einer halben Zitrone verleiht dem Punsch eine fruchtige Note – und enthält auch noch viel Vitamin C. Das Getränk kann mit ein paar Orangenscheiben garniert werden und sollte möglichst heiß serviert werden. Prost!

Fruchtig-herb

Ein besonderes Geschmackserlebnis verspricht diese fruchtige Bowle, für die Sie Folgendes benötigen: jeweils 200 Milliliter Ananas- und Maracujasaft, 1 Liter Ginger Ale, 1,5 Liter Mineralwasser, eine Zitrone (Saft und abgeriebene Schale), Ananas (frisch oder aus der Dose), eine Dose Cocktailfrüchte, Eiswürfel, Zucker (nach Belieben) und eine Orange. Setzen Sie die Früchte mit abgeriebener Zitronenschale und etwas Zucker auf und gießen Sie die Mischung mit der Hälfte des Ginger Ale an. Die Mischung lassen Sie eine Stunde im Kühlschrank ziehen und geben anschließend die Fruchtsäfte sowie das Mineralwasser und die Eiswürfel hinzu. Eiskalt serviert schmeckt die Bowle am besten. Beim Dekorieren ist Kreativität gefragt: Zum Beispiel können eine halbe Ananasscheibe und ein Minzblatt auf einen Cocktailstecker gespießt und ins Glas gestellt werden.

Alkoholfreier Glühwein

Auch wenn die Weihnachtszeit schon vorbei ist, schmeckt ein alkoholfreier Glühwein bei Minusgraden immer noch genauso gut. Dafür benötigen Sie einen Liter roten Traubensaft, einen Liter Johannesbeersaft oder Nektar, einen halben Liter Apfelsaft (am besten naturtrüb), vier Stück Kardamom, vier Gewürznelken, zwei Zimtstangen, eine unbehandelte Limone sowie ein paar Spritzer Zitronensaft. Die Limone wird in Scheiben geschnitten, der Zimt zerbröselt. Geben Sie alle weiteren Zutaten bis auf die Zitronenspritzer in einen Topf und erhitzen Sie die Mischung langsam. Der Glühwein sollte nicht kochen. Jetzt ist Geduld gefragt, denn damit die Aromen sich voll entfalten können, sollte er zwei bis drei Stunden ziehen. Dann kann der Glühwein vorsichtig durch ein Sieb gegossen und mit Zitrone abgeschmeckt werden.

Wir wünschen viel Spaß beim Nachmixen und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Empfehlung

Ernährungstipp: Zuckerhaltige Mischgetränke sollten Kinder nur in Maßen genießen und ausreichend Wasser trinken. Ernährungsexperten empfehlen 0,6 bis 1 Liter täglich für Kleinkinder und 1 bis 1,5 Liter für Schulkinder, um den Flüssigkeitsbedarf optimal zu decken.

Infos: Weitere Infos dazu gibt es auf den Internetseiten der Verbraucherzentrale.

https://t1p.de/b7033