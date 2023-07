Bei der Tafel gibt es nun auch Hygieneartikel

Die Zahl der Kunden bei der Remscheider Tafel ist weiterhin hoch. Ein neues Angebot hilft den Bedürftigen.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Die Remscheider Tafel kauft weiterhin Lebensmittel hinzu, um die Nachfrage abdecken zu können. Die Spenden aus den über 30 Supermärkten, mit denen die Initiative zusammenarbeitet, reichen längst nicht mehr. Dennoch bezeichnet ihr Vorsitzender Frank vom Scheidt die Lage als stabil. „Dank der großen Solidarität der Stadtgesellschaft“, wie er hervorhebt.

Die Tafel wurde zuletzt von der RGA-Benefizaktion Helft uns helfen ebenso unterstützt wie von der öffentlichen Hand. 60.000 Euro stellte die Stadt Remscheid aus Geld des Stärkungspakts Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, der dazu dienen soll, Armut zu bekämpfen. Das alles trug dazu bei, dass der Verein sein Sortiment sogar noch ausbauen konnte. „Bei uns sind nun auch Hygieneartikel erhältlich, Zahnpasta und -bürsten, Seife oder Duschgel“, nennt Frank vom Scheidt Beispiele.

All das ist in den sieben Ausgabestellen erhältlich, die kreuz und quer im Stadtgebiet verteilt sind. Für drei Euro können sich die Kunden bedienen – und Artikel für den täglichen Bedarf erwerben. Nudeln und Reis, Obst und Gemüse warten auf die Kundschaft, die von ehrenamtlichen Helfern in Empfang genommen werden.

Tafel hat viele engagierte Mitarbeiter

Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen könne sich die Tafel nicht über fehlendes Engagement beklagen. „Wir haben weiterhin genügend Helferinnen und Helfer in unseren Reihen,“ erklärt der Vorsitzende. Und sie scheinen besonders treue Seelen zu sein. „Manches Team arbeitet schon seit über zehn Jahren zusammen“, fügt vom Scheidt hinzu, der sich dennoch über weitere Interessierte freuen würde. Sie werden auf eine Warteliste aufgenommen, um dann bei Bedarf das 80-köpfige Tafelteam zu unterstützen.

Sein Dreh- und Angelpunkt befindet sich in Lennep an der Wülfingstraße, wo es zum einen eine Ausgabestelle gibt und zum anderen die Lagerräume sowie das Kühlhaus. Hierhin wird das transportiert, was die Supermärkte abgegeben haben und was auf dem Großmarkt in Wuppertal eingekauft wurde.

In den vergangenen Monaten hatten es die Kunden schwer, dorthin zu gelangen. Zwei Eisenbahnbrücken wurden im Umfeld der Tafel abgerissen und neu gebaut. „Das war nun einmal notwendig, und ein Ende ist in Sicht. Am 7. August soll ja alles fertig sein“, berichtet vom Scheidt, der trotz der Baustellen vor der Haustür und den damit verbundenen Umwegen keinen Einbruch bei den Kundenzahlen verzeichnete.

Team will niemanden wegschicken

Menschen haben grundsätzlich dann einen Anspruch auf das Angebot, wenn sie staatliche Unterstützung erhalten, um über die Runden zu kommen. Ihre Zahl ist durch die Geflüchteten aus der Ukraine 2022 stark gestiegen. Das war ein Grund, der dazu führte, dass der Verein Waren hinzukaufte. Es sollte niemand abgewiesen werden. Eine andere Ursache für den Lebensmittelerwerb ist die veränderte Disposition in den Supermärkten und Discountern, die beim Einkauf knapper kalkulieren. Dies führt zuweilen dazu, dass Angebote vor Geschäftsschluss ausverkauft sind – und Restposten eben nicht mehr zur Tafel gelangen. „Und das ist ja eigentlich ein positiver Trend. Dadurch werden mehr Lebensmittel verwertet,“ sagt vom Scheidt.

Genau dies ist das Anliegen der Tafel, die gleichzeitig für Teilhabe bedürftiger Menschen sorgt. Denn das, was sie hier beim Einkauf sparen, können sie anderweitig ausgeben – zum Beispiel für Freizeitaktivitäten, die sie sich die Kunden sonst nicht leisten können.

Ausgabestellen und Zeiten