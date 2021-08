Begleithund soll Gwenny den Alltag erleichtern

Therapie

Hundetrainerin Filiz Erfurt mit Collie Angus bei einer Therapiesitzung mit Gwenny.

Collie Angus hat es sich auf der Couch von Alexandra Hesse bequem gemacht. Der fünfjährige Rüde liegt auf einer roten Decke und verfolgt aufmerksam die Anweisungen von Hundetrainerin Filiz Erfurt. Mit auf der Couch sitzt Gwenny. Die Elfjährige ist körperlich und geistig behindert. Im Umgang mit dem Hund schult sie ihre Feinmotorik. Sie versucht, zärtlich durch das lange Haar des Rüden zu streicheln. Wenn die Handbewegung weniger zärtlich ausfällt, dreht sich Angus weg oder deutet an, die Couch zu verlassen.

„Wenn das meine beiden Hunde wüssten“, sagt Mutter Alexandra Hesse beim Blick auf ihre Couch. Sie setzt große Hoffnungen auf die Therapiestunden von ihrer Tochter mit Angus. „Alle anderen Therapieformen mussten wir nach einer Zeit abbrechen, weil Gwenny irgendwann nicht mehr mitmachte“, erklärt die Mutter. Doch im Beisein von Tieren blühe Gwenny förmlich auf. „Wir arbeiten auch mit einem Therapie-Pony und Gwenny hat auch in der Schule Reitstunden, doch einen Hund kann man in der Regel überall mitnehmen“, sagt Hesse. Ein Begleithund soll den Alltag ihrer Tochter und den der ganzen Familie erleichtern.

„Wir hoffen mit einem Begleithund an Gwennys Seite, dass auch unsere Urlaube entspannter ablaufen“, sagt Hesse. Das Training mit Collie Angus ist dabei nur ein Vorgeschmack. „Angus ist mein Co-Trainer. Gwenny soll sich an den Umgang mit einem Begleithund gewöhnen, bevor sie einen eigenen Welpen bekommt“, erklärt Filiz Erfurt, die mit ihrem gemeinnützigen Essener Verein „Filiz Rollidogs“ Hundewelpen nach der achten Hundewoche zu Begleit- und Therapiehunden ausbildet.

Ausbildung zum Therapiehund kostet 11 000 Euro

Erfurt selbst sitzt seit dem elften Lebensjahr nach einem Sportunfall im Rollstuhl und leidet unter epileptischen Anfällen – wie ihre Patientin Gwenny, „Der Therapiehund merkt noch vor deinen Mitmenschen, dass sich ein epileptischer Anfall bei dir anbahnt. Wenn der Hund dann plötzlich das Handy in der Schnauze bringt, sollte man den Notarzt rufen“, sagt Erfurt. Bis der Hund darauf trainiert ist, dauert es zwei Jahre. Die Ausbildung kostet 11 000 Euro. Spenden- und Sponsorengelder machen die Therapiehund-Ausbildung erst möglich. Verständigen sollen sich Schülerin Gwenny und ihr zukünftiger Therapiehund mittels Gebärdensprache.

„Die Hunde helfen beim Ein- und Ausräumen der Waschmaschine. Sie können Türen öffnen und helfen beim sicheren Gang durch den Straßenverkehr“, sagt Erfurt, die ihre Tiere nicht nur zum Therapie- sondern auch gleichzeitig zum Begleithund ausbildet. Der Collie als Hütehund sei dazu besonders gut geeignet. „Man muss nur schauen, dass der Hüterinstinkt nicht zu stark ausgeprägt ist“, verrät Erfurt, sonst würde der Hund in einer Notsituation weder Arzt noch Rettungssanitäter an das Kind heranlassen.

„Wir werden mit Gwennys Hund dann genau solche Notfälle trainieren. Wir verkleiden uns dann als Arzt in weiß oder als Rettungssanitäter in rot, so dass der Hund irgendwann merkt, dass wir Gwenny nur helfen wollen“, erzählt Erfurt. Letztlich müsse der Hund lernen, dass Gwenny der Chef sei. Nachdem der passende Welpe gefunden ist, beginnt für Gwenny und Mutter Alexandra Hesse eine zweijährige Ausbildungszeit. Einmal in der Woche werden sie nach Essen fahren, um mit Trainerin Erfurt den Umgang mit dem Hund zu erlernen. „Wir üben allerdings nicht auf einem speziellen Trainingsgelände, sondern in Alltagssituationen: im Einkaufszentrum, im Straßenverkehr oder in den eigenen vier Wänden“, erklärt Erfurt.

Für die nächste Sitzung hat sich Erfurt eine ganz besondere Übung einfallen lassen. Sie möchte, um die Feinmotorik des Kindes zu schulen, Gwenny Spielkarten ziehen lassen. „Vorher muss ich das dem Hund antrainieren, damit er Gwenny das Ziehen auch vormachen kann“, sagt die Trainerin.