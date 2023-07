Personalengpass: Die Vergessenen müssen auf die Umgemeindung warten

Die provisorische Brücke über den Morsbach führt von Beckeraue auf die Remscheider Seite in die Hofschaft Morsbach: Anwohner wie die Stöhrers, Wucherpfennigs und Köths hoffen auf den Neubau der Brücke und eine schnelle Umgemeindung nach Remscheid.

Nach der Flut vor zwei Jahren hat sich die Stadt Wuppertal nicht um die Anwohner der Beckeraue gekümmert. Die Stadt Remscheid schon. Seitdem warten die Familien auf die Umgemeindung.

Von Andreas Weber

Remscheid/Wuppertal. Für die Beckeraue im Morsbachtal ist die Flutkatastrophe und deren Nachwirkungen nicht vorbei. Die Umgemeindung der Hofschaft von Wuppertal nach Remscheid verzögert sich, ihre Lebensader, die neue Brücke ist nach zwei Jahren noch in der Planung und die Angst, dass der Morsbach wieder über seine Ufer tritt, steckt in den Köpfen.

„Wenn es viel regnet, habe ich bis heute ein mulmiges Gefühl. Das wird wohl immer so bleiben“, glaubt Michael Köth. Auch zwei Jahre danach sitzen die Schrecken des Jahrhundertdramas tief. „Man wird nervös, steht automatisch nachts auf und schaut nach dem Wasserstand“, meint Köths Nachbar Kurt Wucherpfennig.

Am Abend des 14. Juli 2021 ging die Beckeraue unter. „Es schüttete über Stunden. Wasser strömte aus dem Berghang, als wenn ein Schwamm ausgequetscht worden wäre, und es war so laut, als würden die Niagarafälle donnern“, erinnert sich Silke Fischer. Der sonst so friedlich plätschernde Morsbach entfaltete eine Urgewalt, die die solide gebaute Steinbrücke Ulrichskotten mit einem Schlag wegfegte.

„Gegen 21.30 Uhr wurde sie mit einem Rumms völlig zerstört.“ Nicole Stöhrer wird das Geräusch nicht vergessen. Ihr höhergelegenes Haus am Morsbacher Berg blieb zwar von der Flut verschont, aber ihr Zuhause wurde zu einer Sackgasse. Die Brücke Ulrichskotten verband Wuppertal und Remscheid. Beckeraue zählt zu Cronenberg, auf der anderen Seite des Bachs ist die Hofschaft Morsbach, Remscheider Grund. Ulrichskotten war über viele Jahrzehnte ein Übergang für den motorisierten Verkehr, eine wichtige Zuwegung für die 32 Bewohner auf Wuppertaler Seite.

Brücke bei Flut zerstört: Provisorium führt zu Ärger

Im Dezember 2021 errichtete das THW Remscheid einen provisorischen Fußgänger-Steg. Vor dem Hochwasser existierte ein Umlauf für größere Fahrzeuge mit Anbindung an die Hofschaft Morsbach. Heute müssen Pkw, Laster, Post, Müllfahrzeuge nach 500 Meter drehen, nachdem sie über die Brücke Beckeraue reingefahren sind.

Wenden ist unmöglich auf dem extrem schmalen Weg, der von einem steilen Waldhang und auf der anderen Seite vom Morsbach begrenzt wird. Ein Wendehammer fehlt. So drehen die Müllwerker auf einem Privatgrundstück, zum Ärger der Besitzer.

Was im Ernstfall passiert, wenn es schnell gehen muss für Feuerwehr und Rettungswagen, weckt Befürchtungen bei den Grenzbewohnern. Die neue Brücke, deren Bau für 600.000 Euro mit Landesmitteln aus der Fluthilfe beantragt ist, wird von den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) geplant. Wann sie kommt, ist offen.

Außerdem ist ein gerichtliches Verfahren anhängig. Stadt Remscheid und eine Hausbesitzerin auf Remscheider Seite, unmittelbar hinter der Brücke, streiten vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf. Die Eigentümerin will das zuvor gewährte Wegerecht verweigern. Das Gericht hatte im Dezember 2022 der Stadt Remscheid vorgeschlagen, auf Basis der Entwürfe für das neue Brückenbauwerk über einen möglichen Grunderwerb zu verhandeln.

Anwohner wollen zu Remscheid gehören

Weil sich die Beckeraue traditionell zu Remscheid zugehörig und von Wuppertal vernachlässigt fühlt, erwuchs nach der Flut der Wunsch, zu der Stadt zu gehören, die sich auch beim Wiederaufbau um ihre Belange kümmerte. Bei einem Gipfeltreffen im Morsbachtal bekräftigten OB Burkhard Mast-Weisz und sein Wuppertaler Amtskollege Professor Dr. Uwe Schneidewind im März 2022, Beckeraue in Remscheid einzugliedern. Schneidewind versprach, die Umgemeindung „engagiert voranzutreiben“.

15 Monate später wissen die Betroffenen, dass der bürokratische Prozess dauern wird. Die Stadt Wuppertal hatte Ende Juni in einer Pressemitteilung bedauert, dass Personalengpässe und eine erforderliche Softwareumstellung im Katasteramt dazu führen, dass vorbereitende Planungsgrundlagen erst im Frühjahr 2024 fertiggestellt werden können. Sobald diese vorliegen, könnten erforderliche Abstimmungsschritte im Gebietsänderungsverfahren mit Bezirksregierung und den Stadträten eingeleitet werden.

Einen vorletzten Dienst hat die Stadt Wuppertal der Hofschaft, deren Bewohner sich als „Vergessene im Niemandsland“ wähnen, gerade erwiesen. Die Piste durch die Beckeraue wurde im Juni für 80.000 Euro vernünftig asphaltiert.

Erst Entwürfe, dann Verhandlungen

Gerald Hein, bei den TBR für Straßen- und Brückenbau zuständig, erklärt, dass im TBR-Betriebsausschuss (5. September, 17 Uhr, Rathaus) und BV Alt-Remscheid (12. September, 17 Uhr, Rathaus) der Stand der Dinge beim Brückenbau mitgeteilt werden wird. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte am 1. Dezember 2022 angeregt, einen Vorentwurf für die Brücke und den Straßenbau zu erstellen. Das Gericht schlug weiter vor, auf Basis der abgestimmten Entwürfe über den Grunderwerb mit der Eigentümerin zu verhandeln.