Remscheider Beamte erhalten keinen Finderlohn

Ist Finderlohn gesetzlich geregelt?

Fundbüro-Mitarbeiterin Claudia Peppler mit einigen Fahrrädern, die im Frühjahr im Ämterhaus versteigert werden, weil sich kein Besitzer gemeldet hat.

Gegenstände mit einem Wert über 10 Euro müssen im Fundbüro abgegeben werden. Findet sich kein Besitzer, werden sie versteigert.

Von Peter Klohs

Wie genau arbeitet eigentlich ein Fundbüro? Sind Aufbewahrung und Finderlohn gesetzlich geregelt? Unsere Fragen rund ums Fundbüro beantwortete Claudia Peppler, Mitarbeiterin des Fachdienstes Bürger, Sicherheit und Ordnung.

Nach welchen Richtlinien arbeitet das Fundbüro?

Das Fundrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Die Paragrafen 965 bis 984 befassen sich unter anderem mit der Aufbewahrungspflicht, der Höhe des Finderlohns und damit, dass man sich der Unterschlagung schuldig macht, wenn man eine Fundsache, die einen gewissen Wert hat, nicht an das Fundbüro übergibt.

Kann ich einen Fund online anmelden?

Soweit sind wir in Remscheid noch nicht. Es ist schon einige Zeit im Gespräch, aber eine Online-Benachrichtigung ist leider noch nicht möglich.

Was muss man in die Wege leiten, wenn man zum Beispiel eine Geldbörse mit 100 Euro findet?

Der Fund eines Gegenstandes, der einen Wert von 10 Euro übersteigt und in Remscheid gefunden wurde, ist dem Fundbüro anzuzeigen. Das geht am besten im Ämterhaus, Elberfelder Str. 32-36. In Ausnahmefällen kann die Polizei Fundgegenstände entgegennehmen. Die Polizei kommt einmal pro Woche ins Fundbüro und übergibt die Fundsachen.

Ist die Person, die den Gegenstand verloren hat, dem Finder bekannt, so ist diese über den Fund unverzüglich zu informieren. Hat ein Besucher, der aus einer anderen Stadt kommt, etwas in Remscheid verloren, wird der Fund dem Fundbüro in dessen Wohnort zugestellt.

Welche Gegenstände werden im Fundbüro abgegeben?

Die unterschiedlichsten Dinge wie Pässe, Schlüssel, Schmuck, Kleidung, Fahrräder und Geldbörsen. Um Fundtiere kümmert sich das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA).

Wie lange werden die Fundstücke aufbewahrt?

Das regelt das BGB. Die Aufbewahrungsfrist beträgt sechs Monate. In dieser Zeit kann der Eigentümer der Fundsache diese gegen Vorlage eines Lichtbildausweises abholen.

Was geschieht, wenn niemand einen Fundgegenstand innerhalb der Frist abholt?

Es wird geprüft, welche Ansprüche der Finder gestellt hat. Der Finder kann Eigentum am Fundgegenstand erwerben. Das heißt, dass dem Finder der Fundgegenstand – nach Abzug der Gebühren – ausgehändigt wird. Hat der Finder dies nicht beantragt, werden die Fundgegenstände versteigert. Diese Versteigerungen finden einmal im Jahr statt. Auf diesen Veranstaltungen sind Fahrräder ein absoluter Favorit. Die nächste

FUNDBÜRO KOOPERATION Claudia Peppler, Mitarbeiterin im Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, erklärt zu einem aktuellen Fall, bei dem ein Besucher aus Wuppertal ein hochwertiges Handy in Remscheid gefunden hat, dass der Finder dies auch im Wuppertaler Fundbüro abgeben kann. Der Gegenstand wird dann an das Fundbüro in Remscheid gesendet. Sollte das Handy nach 6 Monaten nicht abgeholt worden sein, wird es vernichtet.

Versteigerung ist für den 20. März 2020 vorgesehen. Einige Fundsachen werden nach Ablauf der sechs Monate vernichtet. Dazu gehören Schlüssel. Sie werden so gut wie nie abgeholt. Auch Smartphones oder Laptops werden – wegen des Datenschutzes – vernichtet.

Was waren im Fundbüro Remscheid skurrile oder aufregende Funde?

Eine Geldbörse mit 5000 Euro. Der Finder hat diese, da sie niemand abgeholt hat, nach Abzug der Gebühren, ausgehändigt bekommen. Außerdem hatten wir mal einen Geldspielautomaten. Zur Zeit bewahren wir einen Rollator und eine Angel auf.

Wie sehen die Regelungen für den Finderlohn aus?

Wenn der Wert der Fundsache 500 Euro nicht übersteigt, dann beträgt der Finderlohn 5 Prozent. Bei höherwertigen Fundsachen erhält der Finder 3 Prozent, bei Tierfunden das Gleiche. Beamte erhalten im Übrigen keinen Finderlohn.

Wie hoch sind die Gebühren?

Auch das richtet sich nach dem Wert der Fundsache. Für ein Fahrrad fällt zum Beispiel eine durchschnittliche Gebühr von 15 Euro an.

