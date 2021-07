Bayern zeichnet Remscheider Lebensretter aus

Christophorus-Medaille

+ © Peter Kneffel/dpa Dietmar Hirschl aus Remscheid bekam von Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, die Christophorus-Medaille überreicht. © Peter Kneffel/dpa

Im Mai 2018 zog Dietmar Hirschl einen 24-Jährigen vom Grund des Agathasees. Für seinen Einsatz erhielt er nun eine Medaille.

Große Ehre für den Remscheider Dietmar Hirschl. Der 78-Jährige bekam von Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, die Christophorus-Medaille überreicht. Mit der Rettungsmedaille wird in Bayern seit dem 1. Januar 1984 ausgezeichnet, wer bei der Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr sein eigenes Leben eingesetzt hat.

Wie berichtet, hatte der Remscheider Dietmar Hirschl im Mai vergangenen Jahres einen damals 24 Jahre alten Schwimmer aus Ungarn vom Grund des fünf bis sechs Meter tiefen Agathasees im bayerischen Riedenburg gerettet. Der Mann war vom Steg am Rande des Sees ins Wasser gesprungen und war nicht wieder aufgetaucht.

Daraufhin zögerte der Remscheider, der seit 1970 Mitglied im Tauchverein Aquatic Remscheid ist und sogar die Ausbildung zum Tauchlehrer gemacht hat, nicht lange. Um tief genug zu kommen, nahm Dietmar Hirschl sich einen Stein, sprang in den See und tauchte tief zu der Stelle, die ihm von den am Ufer stehenden Zeugen gezeigt wurde. Nach mehreren Tauchgängen gelang es ihm schließlich, den Verunglückten zu finden und an die Luft zu ziehen.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 43 Nothelfer von der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Der Remscheider Dietmar Hirschl war der Älteste von ihnen. gf/dpa/lmh/tk