Baustelle: Gasleck sorgt für lange Staus

EWR behebt ein Gasleck an der Lenneper Straße. Die Einschränkungen durch die Baustelle sollen bis Ende nächster Woche anhalten.

Remscheid. Was eine Fahrbahnverengung ausmachen kann: Seit die Lenneper Straße in Höhe der Einmündung Zur Bökerhöhe in Fahrtrichtung Lennep aufgrund einer Baustelle einspurig geworden ist, kommt es nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten zu langen Staus.

Gerade im Berufsverkehr morgens und nachmittags geht nichts mehr. Fast bis zum Hauptbahnhof zieht sich dann bisweilen die Schlange, die später das Nadelöhr kurz vor den Autobahnauffahrten passieren muss. Verantwortlich für die Arbeiten an der Stelle ist die Stadtwerke-Tochter EWR. Der Energieversorger hatte an der Stelle eine Undichtigkeit geortet. Seit ein paar Tagen sind die EWR-Mitarbeiter dran, die Gas-Leckage zu reparieren.

Weitere Beeinträchtigungen im Verkehr gibt es weiterhin für Pendler. Aufgrund von Arbeiten an den Gleisen zwischen Wuppertal und Remscheid fährt die S7 nicht. Auch die Verbindungen nach Düsseldorf fallen oft aus.

Zu Stoßzeiten müssen Autofahrer 15 Minuten mehr einkalkulieren

Dr. Rita Henzel, bei den EWR für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, spricht von einer „größeren Maßnahme“. Von der Stadt hatte die EWR auferlegt bekommen, die Reparatur in die Sommerferien zu legen, weil momentan das Verkehrsaufkommen nicht ganz so hoch ist. Aber auch das hilft auf der Hauptschlagader zurzeit nur bedingt. Zu Stoßzeiten müssen Autofahrer schon mal eine gute Viertelstunde mehr Zeit mitbringen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung“, erklärt Rita Henzel. Sechs bis acht Mitarbeiter sind vor Ort, um auf einer Länge von gut fünf Metern die Leitungen auszutauschen.

Die Autofahrer müssen weiterhin Geduld aufbringen oder sich eine weiträumige alternative Fahrtroute suchen. Nicht zuletzt auch abhängig vom Wetter, rechnen die EWR damit, dass die Baustelle Ende nächster Woche wieder abgebaut werden kann. Denn nachdem die EWR ihren technischen Part erledigt hat, muss dann auch noch ein Tiefbauunternehmen ran, um das Loch wieder zuzumachen und den Straßenbelag zu erneuern.