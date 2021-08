Vieringhausen: Baustelle erfordert langen Atem

Staus

Im Berufsverkehr staut sich der Verkehr von Vieringhausen aus zeitweise bis hoch zum Amtsgericht. Im April wird die Fahrbahnsperrung wieder aufgehoben.

Bis Mitte April ist eine Fahrbahn in Vieringhausen gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr, Staus sind die Folge.

Von Jennifer Preuß

Viele Wege führen nach Rom. Einer Pilgerreise gleicht bereits die Fahrt nach Remscheid. Nur langsam bewegen sich die Autos im Berufsverkehr den Berg hinauf in Richtung Vieringhausen. Die Lastwagen stocken, es ist eng, laut und mühselig. Wer von Solingen aus nach Remscheid pendeln will, braucht mehr Geduld denn je. Gleiches gilt für die Gegenrichtung. Ab Vieringhausen staute es sich am Dienstag bis hoch zum Amtsgericht.

Verkehrsteilnehmer müssen sich langfristig darauf einstellen, dass sie nur im geringen Tempo ans Ziel kommen. Grund dafür ist eine Baustelle, die in etwa in Höhe der Hausnummer 73 in Vieringhausen eingerichtet wurde. Dort wird im Erdreich eine Gasleitung erneuert. Eine unvermeidbare Aufgabe, betont Jürgen Beckmann vom städtischen Ordnungsamt. „Es ist eine wichtige Reparatur.“

Die im Auftrag von Open Grid Europe eingesetzten Facharbeiter stehen unter Termindruck. Die Stadt Remscheid hat es der Firma zur Auflage gemacht, dass die Arbeiten bis zum 13. April abgeschlossen sein müssen. Ein Aufschub kann nicht gewährt werden, heißt es vom Ordnungsamt. Denn Mitte April gehen die Bauarbeiten in Unterburg weiter. Für den Hochwasserschutz legte bereits im vergangenen Jahr ein Spezialunternehmen den Eschbach an der Eschbachstraße tiefer. Die Stützmauern müssen saniert werden. Zeitweise wurde die Eschbachstraße komplett gesperrt, was das Verkehrsaufkommen in Vieringhausen drastisch erhöhte. Wer von Solingen aus nach Wermelskirchen pendeln wollte, musste zwangsläufig über Remscheid fahren. Ab Mitte April wird diese Umleitung erneut für acht bis zehn Monate nötig.

Ampelschaltung wird gegebenenfalls noch angepasst

Die jetzigen Staus sind demnach ein Vorgeschmack. Allerdings, so stellt es Jürgen Beckmann klar, sind die derzeitigen Auswirkungen deutlich härter. Die Verlegung der Gasleitung macht es erforderlich, dass eine Fahrbahn gesperrt wird. „Das macht die Sache schwieriger“, sagt der Ordnungsamtsleiter. „Wir versuchen, die Auswirkungen so niedrig wie möglich zu halten.“ Womöglich wird eine veränderte Ampelschaltung eine Verbesserung bringen, Jürgen Beckmann will allerdings keine Versprechungen machen. „Eine Verkehrsstauung ist unvermeidbar.“

Schwer trifft dieser Umstand die Anlieger. Guido Dasbach, Inhaber der Vieringhauser Apotheke, beklagt die Staus vor seiner Tür. „Im Moment ist es schwer einzuschätzen, welche Auswirkungen die Baustelle haben wird. Die Praxen haben ja noch karnevalsbedingt Urlaub“, sagt der Apotheker. Kunden bestellen nun telefonisch ihre Medikamente. Bei der Auslieferung brauchte er am Dienstag vom Amtsgericht aus bis zur Apotheke 45 Minuten. „Wenn die Arbeiten wirklich sechs Wochen lang dauern, ist das sehr schlecht für uns“, sagt Guido Dasbach. „Wir sind auf tägliche Erreichbarkeit angewiesen.“ Wenn er aus dem Fenster schaut, stimmt ihn der Blick auf die Baustelle zuversichtlich. Dort werde zielgerichtet gearbeitet, so lautet Guido Dasbachs Eindruck.

In der Stockder-Stiftung, gleich auf der anderen Straßenseite, werden die Auswirkungen der Baustelle nicht nur kritisch gesehen. Natürlich brauche man länger, um die Arbeitsstelle zu erreichen. Natürlich sei man darauf angewiesen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer so freundlich sind, die Dienstfahrzeuge auf das Gelände fahren zu lassen. „Unter dem Strich sind wir aber froh“, sagt Einrichtungsleiterin Jutta Berendes. „Der Seitenwechsel ist einfacher geworden.“ Gemeint ist Folgendes: Die Fahrbahnsperrung machte es nötig, dass eine provisorische Fußgängerampel aufgestellt wurde. Anders als die bereits bestehende Anlage rückt sie näher an die Apotheke heran, was für die Senioren, die in der Stockder-Stiftung wohnen, eine Erleichterung sei. Jutta Berendes würde vorschlagen, dass genau dort doch auch dauerhaft eine Ampelanlage eingerichtet werden könnte. Diesem Thema will sich die Verwaltung annehmen.