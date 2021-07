Einfahrt zur Warenanlieferung für das DOC ist bereits fertig

Lennep

Gunter Breidbach zeigt auf ein altes Kupferkabel im Erdreich der Baustelle. Damit bekommen es die Arbeiter oft zu tun.

Kreuzung Ring-/Rader Straße: Die Zufahrten und Fußwege für das DOC stehen schon.

Von Axel Richter

Die Einfahrt zur Warenanlieferung für das Designer Outlet Center (DOC) ist bereits fertig. Die Verkehrsinseln, über die die Kunden in die schöne neue Einkaufswelt gelangen sollen, stehen ebenfalls bereits. Dazu verlegen die Männer der Remscheider Bauunternehmung August Dohrmann etliche Leitungen und Leerrohre, die zum Beispiel für eine funktionierende Ein- und Ausfahrt des Parkhauses gebraucht werden. Die Baustelle Ringstraße / Rader Straße steht bereits ganz im Zeichen des DOCs.

Standpunkt von Axel Richter

Ein Fünftel der Gesamtkosten in Höhe von 4,5 Millionen Euro, die der Umbau der Kreuzung verschlingt, trägt der DOC-Investor McArthurGlen. 2,1 Millionen Euro bezahlt das Land, die Stadt rund 1,5 Millionen Euro. Schließlich sind es nicht nur die Shopping-Gäste, die einst über den viel befahrenen Knotenpunkt fahren sollen, „sondern wie bisher auch viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit“, sagt Gunter Breidbach, zuständiger Bereichsleiter bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR).

„Wir manchen so etwas ja nicht zum ersten Mal.“

Wolfgang Bödecker, Polier

Seit Mai trugen die Bauarbeiter der Firma Dohrmann deshalb Asphaltschichten, Schotter und Erdreich ab und türmten zwischenzeitlich bis zu 6000 Kubikmeter Abraum zu Bergen auf. Zum Vergleich: Das ist der Inhalt von rund 6000 großen Müllcontainern. Zeitgleich begann die Verlegung neuer Versorgungsleitungen. Allein für die Ampeln der neuen „DOC-Kreuzung“ werden die Bauarbeiter 300 Meter Kabel ins Erdreich legen.

Wolfgang Bödecker weiß, was als Nächstes zu tun ist. Der Polier setzt die Pläne der Technischen Betriebe um.

Die Baggerfahrer blieben bei ihren Grabungen zwischen Röntgen-Stadion und Röntgenstraße vor Überraschungen nicht gefeit und stehen bis heute vor so manch einem Rätsel. Immer wieder stoßen sie zwischen Splitt, Sand und Erde auf alte Leitungen, die längst nicht alle in allen alten Plänen und Skizzen der Kreuzung verzeichnet sind. „Wir finden hier jeden Tag etwas Neues“, sagt Bauleiter Mathias Förster und ist sich dennoch sicher: „Wir sind genau im Zeitplan.“

Die zentrale Frage bei jedem Leitungsfund lautet: Ist das Kabel noch in Gebrauch oder kann das weg? Wolfgang Bödecker behält dabei den Überblick im Kabelsalat. Der Polier der Firma Dohrmann vereint jahrzehntelange Erfahrung auf dem Bau mit Ruhe und Sachlichkeit: „Wir machen so etwas ja nicht zum ersten Mal.“

Bödecker kennt sich aus mit schwierigen Baustellen. 2018 wurde er mit seinen Dohrmännern zu den „Rettern der Trecknase“. Die Remscheider Firma hatte die von einem anderen Tiefbauer unfertig hinterlassene Großbaustelle übernommen und erfolgreich zum Abschluss gebracht. „Bei so etwas geht es doch auch um unseren guten Ruf in Remscheid“, sagt Bödecker.

Lesen Sie auch: TBR-Chef zufrieden mit den Bauarbeiten Rader Straße/Ringstraße

3000 Tonnen Mineralgemisch haben seine Bauarbeiter bereits wieder eingebaut. Mitte Oktober sollen die „Schwarzarbeiten“ so weit vorangekommen sein, dass der nächste Bauabschnitt auf der Kreuzung aufgenommen werden.

Die Tragschicht stammte noch aus Kriegszeiten

Dann wechseln die kleinen und großen Baumaschinen auf die andere Straßenseite der Ringstraße, um dort den Asphalt aufzubrechen. Die Autofahrer werden sich dann erneut und nicht zum letzten Mal an eine veränderte Verkehrsführung gewöhnen müssen.

SO GEHT ES WEITER VERKEHRSFÜHRUNG Mitte Oktober wird die Ringstraße in Richtung Lüttringhausen zur Einbahnstraße. Der Verkehr nach Remscheid wird über die Wupperstraße und die Kölner Straße umgeleitet. Im dritten und letzten Bauabschnitt wird die Rader Straße aus Richtung Radevormwald gesperrt. Verschiedene Umleitungen werden derzeit noch geprüft.

Im Oktober 2020 soll der neue Knotenpunkt fertig sein. Ob bis dahin auch die ersten Bauarbeiten für das DOC angelaufen sind, lässt sich nicht absehen. Noch haben die Gerichte nicht über die Klagen dagegen entschieden. Doch ob mit DOC oder ohne: Die Kreuzung habe in jedem Fall saniert werden müssen, sagt Gunter Breidbach von den TBR. So stießen die Arbeiten mit ihren Grabungen ein Stück weit auch in die Remscheider Straßenbaugeschichte vor. Die Tragschicht stammte noch aus Kriegszeiten.