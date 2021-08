Stadt fordert Bußgeld wegen Baumfällung ein

Trauriges Ende einer Rotbuche

Trauriges Ende der Rotbuche und mindestens fünf weiterer Bäume an der Heinrich-Hertz-Straße in Lennep.

Das Fäll-Unternehmen hat Einspruch gegen Bescheid eingelegt.

Wie der RGA bereits in seiner Donnerstag-Ausgabe berichtete (8. Juni), entstehen derzeit gleich an mehreren Stellen in Remscheid neue Wohngebiete.

Auch in der Heinrich-Hertz-Straße in Lennep wird gebaut: Auf einer Fläche von rund 3108 Quadratmetern entstehen im Auftrag von Investor Pro Objekt im Park der Mollschen Villa drei Baukörper mit insgesamt 15 Eigentumswohnungen.

Allerdings nicht ohne Nebengeräusche: Im vergangenen Herbst wurde dort eine rund 200 Jahre alte Rotbuche illegal gefällt. Mitte März wurde seitens der Stadt Remscheid ein Bußgeldbescheid in vierstelliger Höhe dem Fäll-Unternehmen ausgestellt. Das Fäll-Unternehmen hat den Bußgeldbescheid angefochten und Einspruch eingelegt. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat den Fall übernommen.

„Ich bin mir sicher, dass die Staatsanwaltschaft auch unsere Meinung vertritt, dass es sich hierbei um eine Bußgeld relevante Handlung handelt, so dass der Fall vor dem Amtsgericht Wuppertal landen wird“, erklärt Volker Wild, stellvertretender Leiter des Umweltamtes. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft soll zeitnah fallen. Mittlerweile seien nach Angaben von Wolf Neudahm, Gesellschafter des Investors Pro Objekt, fünf junge Rotbuchen nachgepflanzt worden. „Ansonsten gehen die Arbeiten bei unserem Wohnprojekt zügig voran. Im ersten Haus wird gerade die letzte Geschossdecke eingezogen. Im zweiten Haus arbeitet man am Keller, und beim dritten Haus beschäftigt man sich mit dem Aushub für das Kellergeschoss“, erklärt Neudahm.

Im dritten Quartal 2018 sollen alle drei Häuser mit Wohnungsgrößen zwischen 112 und 165 Quadratmetern bezugsfertig sein. d.d.