Baum stürzt auf Auto – Stadt muss nicht zahlen

Signalwirkung auch für Privatwaldbesitzer

+ © Michael Schütz Noch im März dieses Jahres stürzte ein Baum auf die Haddenbacher Straße. Dabei kam niemand zu Schaden. © Michael Schütz

Nach einem Unfall vor drei Jahren klagte eine Fahrerin auf Schadenersatz. Der Fall hat Signalwirkung auch für Privatwaldbesitzer.

Von Axel Richter

Stürzt ein Baum von einem städtischen oder privaten Grundstück auf die Straße und beschädigt er dabei ein Auto, so ist der Eigentümer dafür nicht in jedem Fall zum Schadenersatz verpflichtet. Das geht aus einem abschließenden Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu einem Unfall im Juli 2015 in Remscheid hervor. Danach bleibt eine Autofahrerin, die den Förstern eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht vorgeworfen hatte, auf ihrem Schaden sitzen und muss zudem die Gerichtskosten tragen.

Die Ausgangslage: Das war passiert

Die ersten fünf Tage des Juli 2015 gehören zu den heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Tagsüber wurden Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke gemessen. Auf die Hitze folgten heftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagelschlag.

+ Markus Wolff ist ob des Urteils erleichtert. © Thomas Wintgen

Am 8. Juli 2015 ist es hingegen vergleichsweise ruhig. Die Frau ist mit ihrem Auto auf der Haddenbacher Straße unterwegs. Dabei wird ihr Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen und beschädigt. Die Autofahrerin macht dafür die Stadt Remscheid verantwortlich und fordert Schadenersatz in Höhe von 4000 Euro. Die Sache geht vor Gericht.

In erster Instanz: Stadt hat Bäume nicht eingehend untersucht

Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Wuppertal gibt der Klägerin recht. Die Stadt Remscheid habe ihren Baumbestand an der Haddenbacher Straße nicht eingehend untersucht und damit ihre Pflicht zur Verkehrssicherung verletzt. Die Stadt geht dagegen in Berufung.

In zweiter Instanz: Umstürzender Baum ist ein Naturereignis

Der 18. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes Düsseldorf kommt daraufhin zu einem anderen Urteil. Danach erstrecke sich die hoheitlich ausgestaltete Straßenverkehrssicherungspflicht zwar auch auf den Schutz vor Gefahren durch Straßenbäume, doch: „Eine Pflichtverletzung liegt nicht schon darin, dass der Baum überhaupt in den Straßenraum gestürzt ist. Dies ist zunächst nur ein Naturereignis.“

Begriffsklärung: Was ist eine Pflichtverletzung?

Von einer Pflichtverletzung des Eigentümers ist laut Gericht dann die Rede, wenn er den Baum nicht auf seine Standsicherheit kontrolliert hat. Doch das taten die Baumkontrolleure der Stadt sehr wohl. Bei zwei Baumkontrollen fanden die Prüfer jedoch keine Anzeichen dafür, dass der Baum umstürzen könnte. Mit anderen Worten: Die Gefahr war für sie nicht erkennbar.

Das Risiko: Gewisse Gefahren gelten als unvermeidbar

Grundsätzlich, sagt das Gericht, stelle jeder Baum, der an einer Straße stehe, eine mögliche Gefahrenquelle dar. Bei Stürmen könnten selbst gesunde Bäume entwurzeln oder brechen. Für die Baumkontrolleure sei zudem nicht jede Erkrankung oder Vermorschung von außen auch erkennbar.

24 000 BÄUME KONTROLLE Die Stadt zählt an ihren Straßen und in ihren Parks annähernd 24 000 Bäume. Drei Baumkontrolleure begutachten sie regelmäßig – allein schon wegen der möglichen Gefahren für den Verkehr. FOLGEN In jedem Jahr werden aus Verkehrssicherheitsgründen rund 80 Bäume gefällt und ungezählte Äste abgesägt. BUDGET Für 2019 plante die Stadt Remscheid für die Baumkontrolle ein Budget von 100 000 Euro ein.

„Trotz starken Holzzerfalls können die Baumkronen noch völlig grün sein und äußere Krankheitszeichen fehlen“, erklärt das Gericht. Außerdem: Ein verhältnismäßig schmaler Streifen unbeschädigten Kambiums – das ist die Wachstumsschicht zwischen Borke und Holz, in der Nährstoffe transportiert werden – genügt, um eine Baumkrone rundum grün zu halten.“ Daraus folgt: Der Verkehrsteilnehmer muss gewisse Gefahren als unvermeidlich hinnehmen. Es sei „unmöglich, den Verkehr völlig risikolos zu gestalten“.

Bei anderem Ausgang: Das wäre gewesen

„Für uns ist das ein wichtiges Urteil“, erklärt Markus Wolff, Leiter des Remscheider Stadtforstamtes. Es hat zudem Signalwirkung für alle Privatwaldbesitzer, deren Bäume an Straßen stehen. „Hätte das Gericht in letzter Instanz anders entschieden, müssten wir in Zukunft, den Kontrollaufwand erheblich steigern.“ Oder auch im Extremfall alle Bäume entfernen, die in Straßennähe stehen. „Einen solchen Kahlschlag mag sich niemand vorstellen“, sagt Wolff. Ich bin deshalb froh, dass wir diesen Fall durchgefochten haben.“