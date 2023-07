Bauarbeiten der Bahn: Verkehr führt durch Schlachthofstraße

Remscheid. Zum wiederholten Male ändert sich die Verkehrsführung in Lennep im Zuge der Arbeiten der Deutschen Bahn. Ab Samstag, 15. Juli, müssen Autofahrerinnen und Autofahrer wieder durch die Schlachthofstraße fahren. Diese wird zumindest einspurig geöffnet – der Weg führt dabei erstmals unter der neuen Brücke her. Gesperrt ist bis voraussichtlich bis 7. August die Unterführung Wülfingstraße. Dort wird dann das alte Backstein-Bauwerk abgerissen. Auch hier soll der bereitstehende Neubau darauffolgend an die neue Stelle geschoben werden. lho