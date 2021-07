Adventsbasar im Schloss bietet ausgefallene Geschenke

Burg

Von Käse bis Seife: 100 Aussteller laden nach Burg ein. Am Samstag kann extra lange gestöbert werden.

Von Melissa Wienzek

Schloss Burg ist derzeit nicht mehr wiederzuerkennen. Denn 100 Aussteller bevölkern den ehemaligen Sitz der Grafen von Berg, auf dem Vorplatz duftet es nach Falafeln, Crêpes und Schweinebraten. Der 22. Adventsbasar macht noch bis Sonntag aus der historischen Burganlage eine große Schatztruhe. Denn hier gibt es Geschenkideen, die man selten findet: von Schmuck über Deko bis zu Kleidung, Füller und Pralinen. Die liebevoll gefertigten Produkte laden zum Stöbern ein – und das am Samstag extra lang: bis 20 Uhr darf geschaut und probiert werden.

So auch bei Ute Halbach von der gleichnamigen Remscheider Käserei. Lange Schlangen bilden sich im Gang, jeder möchte ein Stückchen mit Senfkruste probieren. 120 Sorten bietet die Käsemeisterei im Schloss an. „Alles in Bauernhofqualität“, betont Ute Halbach. 100 Gramm Schnapskäse mit einem Schuss von Frantzens Destillat aus Remscheid kosten 2,49 Euro.

ZEITEN, PREISE, PARKEN ÖFFNUNGSZEITEN Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Krippenspiele: Samstag und Sonntag jeweils 14 und 16 Uhr. Heute singt um 15 Uhr der Chor der Heinrich-Neumann-Schule. PREISE 6 Euro für Erwachsene, Kinder zwischen 3 und 17 Jahren zahlen 3 Euro. PARKEN Am Schloss und auf dem Parkplatz vom Hotel In der Straßen (beide gebührenpflichtig), Parkplätze In der Planke und Talsperrenstraße sind kostenfrei.

Probieren dürfen die Besucher auch bei Cornelia Arlitt. Die Solingerin hat 13 Konfitüren von Brombeer bis Apfel dabei. In diesem Sommer hat sie 250 Gläser eingekocht. Ihr Hauptaugenmerk liegt aber auf ausgefallenen Dekorationen: Arlitt bringt Licht hinter Servietten. Rehe, Rotkehlchen, aber auch Elsa und Anna erstrahlen so heimelig-bunt. Es gibt eckige und runde Formen. „Die Acrylkugeln grundiere ich mit Strohseide, dann klebe ich die Serviette auf“, erklärt sie den Herstellungsprozess. „So entsteht etwas Individuelles.“

Genauso individuell geht es bei Martina Erbschloe zu. Sie sagt: „Ich bin die Einzige auf dem Markt.“ Die Wuppertalerin verziert Fliesen mit Sprüchen, malt mit einem Füller filigrane Details auf und brennt diese dann ein. „Ich kann, wenn ich will, aber wer will, dass ich muss, der kann mich mal“, sagt das Lama auf einem der über 100 Fliesenmodellen.

Selbst genähte Kleidung mit bunten Stoffen für Erwachsene und Kinder gibt es bei Melanie Trilling. Ob Beanie-Mütze mit Einhorn, Halstücher, Stulpen oder Haarspangen: Hier gibt es einiges zu sehen.

So auch bei Claudia Toholt aus Wülfrath. „Als sich bei uns ein Enkelkind ankündigte, habe ich die Stricknadeln ausgepackt.“ Das war vor zwei Jahren. Mittlerweile sind so viele Unikate entstanden, dass sie putzige Babysocken, Pullover oder Schals bei Märkten anbietet. „Die Leute stehen total auf die Igel“, sagt sie und deutet auf Babyschühchen mit niedlichen Gesichtern.

Wer sehen will, wie Socken live gestrickt werden, sollte Steffen Johannes über die Schulter schauen. An einer Strickmaschine aus dem Jahr 1904 fertigt der Hildener einmalige Kleidung an. „Ich möchte das alte Handwerk wiederbeleben“, sagt „der Sockenstricker“.

Ein Glas Milchbad für das Cleopatra-Gefühl daheim

Handwerkliches gibt es auch bei Horst und Else Rinne aus Burscheid zu sehen. Er fertigt bereits seit 15 Jahren Pyramiden und Krippen aus Holz, sie kümmert sich um Produkte aus Zirbenholz. Dieses gilt als beruhigend. „Die Zirbe sorgt dafür, dass die Herzfrequenz runtergesetzt wird. So schläft man besser“, erklärt Else Rinne. Sie bietet auch einen Brotkasten an. Ihr Tipp: „Beim Bäcker ein Brot kaufen, in ein Tuch einwickeln und hier hineinlegen. Das Zirbenholz sorgt dafür, dass sich weniger Schimmel bildet.“

Duftende Geschenke gibt es bei Angela Hook im Innenhof. „Wer unter Neurodermitis leidet, dem empfehle ich Ziegenmilchseife.“ Lavendel, Calendula, Zimt – hier gibt es sämtliche Seifen ohne Farb- oder Konservierungsstoffe, alle vegan. Und wer sich nach dem Bummel auf dem Basar erholen möchte, kann sich ein Glas Milchbad mitnehmen. Für das Cleopatra-Gefühl daheim.