Barmag Oerlikon: Stellenabbau trifft Remscheid am schlimmsten

Bei Barmag Oerlikon könnten am Standort Lennep bis zu 650 Arbeitsplätze wegfallen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Das bestätigte Pressesprecher André Wissenberg auf RGA-Anfrage. Aktuell würden Geschäftsleitung und Betriebsrat Maßnahmen prüfen, um „eine sozialverträgliche Lösung zu finden“, so Wissenberg. Am kommenden Freitag sei dazu eine Betriebsversammlung geplant.

Ursache für den Abbau sei eine „stagnierende Konsumentennachfrage“ durch Krieg, Lockdown und Inflation, sagt Wissenberg. Weil weniger Kleidung und andere Produkte aus Chemiefasern gekauft werden, sinkt auch der Bedarf an Maschinen, um diese zu produzieren. Bereits im Herbst habe man die Belegschaft „über eine deutliche Marktabschwächung“ und den daraus möglicherweise resultierenden Stellenabbau informiert: „Die neunmonatige Schutzfrist im Haustarifvertrag reicht noch bis Ende Juni 2023. Ab Juli 2023 könnten dann auch Maßnahmen zum Stellenabbau für die Stammbelegschaft eingeleitet werden.“

Insgesamt prüfe die Oerlikon Division Polymer Processing Solutions, zu der die Lenneper Barmag gehört, die Streichung von bis zu 800 der weltweit 4500 Jobs, „vorwiegend in Deutschland“, wie Wissenberg bestätigt. Der Remscheider Standort mit bisher 1500 Arbeitsplätzen wäre also am schlimmsten betroffen, die restlichen Stellen würden demnach in Neumünster, Bernkastel-Kues und Augsburg wegfallen.