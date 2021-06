Band sorgte mit Simon & Garfunkel-Songs für volles Haus

Klosterkirche

Die fünf Musiker brachten die Lieder des amerikanischen Folk-Duos vor ausverkauftem Haus nach Lennep.

Nichts mit „Sound of Silence“: Beim Auftritt der Simon & Garfunkel-Revival-Band in der Lenneper Klosterkirche wurde es laut.

Von Daniel Diekhans

Mit Klassikern wie „Like A Bridge Over Troubled Water“ brachte die Simon & Garfunkel-Revival-Band die Klosterkirche zum Toben. 270 Zuhörer sahen die unterhaltsame Show.

60er-Jahre-Nostalgie? Davon war beim Konzert der Revival-Band nichts zu spüren. Denn die fünf Musiker brachten die Songs des amerikanischen Folk-Duos ins Hier und Jetzt und machten von der ersten Minute an Stimmung. Sie begrüßten die voll besetzte Klosterkirche – Sänger Michael Frank sprach lächelnd von „alter Wirkungsstätte“ – mit „Feeling Groovy“. Eine fröhliche Melodie, die schon im Original Partyqualitäten hat.

Bei der Anden-Ballade „El Condor Pasa“ zog das Tempo an, bis alle im Saal den Rhythmus begeistert mitklatschten. „America“ kam langsam, behutsam daher, war aber kein bisschen sentimental. Dieses Lied, meinte Michael Frank in Anspielung auf die Amtseinführung Donald Trumps, „das passt heute.“ Das Publikum verstand den Wink und lachte. Da wurde nicht von Macht und Größe der USA schwadroniert. Nein, Paul Simons Text erzählte lieber von einer Reise durch die amerikanische Provinz. Sänger Frank kam ganz nah an Simons hohen weichen Tenor heran. Guido Reuter stieg mit seiner Falsettstimme ein und überzeugte als würdiger Nachfolger von Art Garfunkel. Unterhaltsam ging es zwischen den Songs zu.

Kommendes Jahr soll es ein Wiedersehen geben

Vom fernen Amerika schlug Ansager Frank den Bogen zum „großen, weltberühmten Markt in Lennep“. Denn um den geht es seiner Überzeugung nach beim Song „Scarborough Fair“. „Cecilia“ war das richtige Lied, um die gute Laune weiter zu heben. Sebastian Fritzlar schlug mächtig auf die Pauke, und das Publikum folgte seinem Rhythmus. Da war es nicht mehr weit zur Weltmusik des Solokünstlers Paul Simon. Für „Obvious Child“ verwandelte sich die Band in eine brasilianische Sambatruppe. Afrikanische Beats zogen sich durch „You Can Call Me Al“ und „Diamonds On The Soles Of Her Shoes“.

Als Michael Frank den Simon & Garfunkel-Klassiker „Sound of Silence“ ankündigte, ging ein Raunen durch den Raum. Es kam nicht zu früh. Mühelos flossen die Stimmen von Frank und Reuter ineinander. Das intime Spiel von Gitarrist Sven Lieser unterstrich noch den berauschend klaren Gesang. Nur ein Hit fehlte noch: „Like A Bridge Over Troubled Water“. Die Zuhörer hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen. „Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr“, sagte Michael Frank zum Abschied. Dann gibt die Simon & Garfunkel-Revival-Band ihr zehntes Konzert in der Klosterkirche.

Paul Prein erlebte die Band an diesem Abend zum vierten Mal. Seitdem sie existierten, höre er Simon & Garfunkel. „Das ist wunderbar – besonders die Ohrwürmer. Und die Band hier kann das wirklich schön.“ Dreimal hat Kerstin Pfeiffer bereits die Revival- Band gehört. „Die sind einfach klasse.“ Als Kind habe sie ihrer großen Schwester die Simon & Garfunkel-Platten „gemopst“ und für sich auf Kassette überspielt. „Ich bin mit den Songs älter geworden, aber die Texte sind brandaktuell.“

Die Verbindung von „America“ mit Donald Trump habe ihr deshalb sofort eingeleuchtet. „Die Zuhörer wussten genau, was gemeint war. Die Assoziation war auf den Punkt gebracht.“