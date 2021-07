Knochenfund eines Remscheider Hobby-Archäologen kommt ins Museum

5500 Jahre alt

+ © Christian Groger Hier fand der Remscheider einen Kieferknochen. Die Stelle im Baltrumer Sand ist mittlerweile von Wasser bedeckt. © Christian Groger

Der Remscheider Hobby-Archäologe Christian Groger hatte am Strand ein Fossil entdeckt, das 5500 Jahre alt ist.

Von Stefanie Knupp

Die Geschichte vom Baltrummer Kieferknochen und seinem Remscheider Finder geht weiter. Vor vier Wochen enthüllte Christian Groger eine Vitrine, in der sein Fund erstmals öffentlich präsentiert wurde. Die Ostfriesische Landschaft, der Regionalverband für Kultur, Wissenschaft und Bildung, stellte das menschliche Fossil in seinen Räumlichkeiten in Aurich als Fund des Monats vor. Mit dabei gewesen seien auch etliche Journalisten, berichtet Groger. „So viel Blitzlicht und Geklicker ist man ja nicht gewohnt“, beschreibt er die Situation zunächst als befremdlich.

Vier Wochen lang weilte der Knochenfund in dem beeindruckenden alten Backsteinhaus. Weitere Untersuchungen hatten ergeben: Der menschliche Kieferknochen, dessen Alter mittels einer C-14-Analyse auf 5500 Jahre bestimmt wurde, ist so gut erhalten, dass er Wellen- und Sandbewegungen nicht lange ausgesetzt gewesen sein kann. „Das lässt den Schluss zu“, erklärt Groger, „dass der Knochen am Fundtag ganz frisch freigespült worden sein muss.“

Kieferknochen soll im Museum Altes Zollhaus auf Baltrum landen

Weitere Untersuchungen sollen zeigen, was der Mensch, zu dem der Kiefer gehörte – vermutlich ein Mann – vor rund 5000 Jahren gegessen hat. Genmaterial aus den erhaltenen Zähnen könne Aufschluss darüber geben, ob die Nahrung Fisch- oder Pflanzeneiweiße enthalten habe. Mit den Beteiligten auf Baltrum und in Aurich steht Christian Groger in regem Austausch. „Ich bin schon halber Ostfriese geworden“, scherzt der Hobby-Archäologe.

Im nächsten Schritt soll der Kieferknochen-Fund langfristig im Museum Altes Zollhaus auf Baltrum ausgestellt werden. Als Miteigentümer des Fundes muss Groger dem zustimmen. Seine einzige Bedingung: Die Ausstellung muss in einem wissenschaftlichen Kontext stattfinden. „Aber darüber sind wir uns alle einig“, verrät der Remscheider. Im März 2019 soll es soweit sein. Dann nämlich feiert der Heimatverein Baltrum, der das Museum seit zehn Jahren betreut, sein 30-jähriges Bestehen. Das wolle man zum Anlass nehmen, erneut die Vitrine für den Knochenfund zu enthüllen. Dieser werde speziell konstruiert, so nämlich, dass der Knochen optimal gelagert und erhalten werden könne.

Vor zwei Jahren wurde auf Spiekeroog ein ähnlicher Fund gemacht. Bei diesem stellte sich ein Alter von 7500 Jahren heraus. Die beiden Fossilien seien die ältesten menschlichen, die jemals im Nordseeraum gefunden wurden.

Fundstelle ist mittlerweile nicht mehr zugänglich

Wie der RGA berichtete, hatte Christian Groger im März dieses Jahres den menschlichen Kieferknochen während eines Baltrum-Urlaubes entdeckt. Nach acht Monaten sah er den Fund jetzt erstmals wieder. Mit einem GPS-Gerät versuchte der Remscheider, auch die Fundstelle wiederzusehen. Doch das stellte sich als schwierig heraus. „Die Stelle ist nicht mehr zugänglich“, sagt Groger. Die Küste habe sich mittlerweile schon wieder so verändert, dass man dafür mehrere Meter ins Wasser hätte gehen müssen.