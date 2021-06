Ballons steigen für vermisste Leonie G.

Kriminalfall

+ © Melanie Petrick An jedem der Ballons wird eine Postkarte mit einem Foto Leonies und den wichtigsten Daten zum Fall befestigt. © Melanie Petrick

Von der Remscheiderin gibt es seit drei Jahren kein Lebenszeichen. Familie hofft auf Hinweise.

Von Manuel Böhnke

Tatenlos herumsitzen möchte Melanie Petrick nicht. „Irgendwas muss ich ja machen“, sagt die Tante und Patentante der vermissten Leonie G. aus Remscheid. Deshalb hat sie für den kommenden Samstag, 17. August, eine Aktion geplant. Um 15 Uhr sollen 500 mit Helium gefüllte Ballons vom Theodor-Heuss-Platz aus in die Welt fliegen. Daran befestigt sind Postkarten, auf denen um Hinweise im Fall Leonie gebeten wird.

Am 22. Juli 2016 verschwand die damals 15-jährige Remscheiderin. Auf der oberen Alleestraße stieg sie zu zwei unbekannten Männern in ein Auto. Seitdem gab es kein Lebenszeichen mehr von der inzwischen Volljährigen.

Fall Leonie: Polizei befragt neue Zeugin



„Mit der Zeit wird man kreativer“, sagt Petrick mit Blick auf ihre Bemühungen. Auf die Idee zur Ballon-Aktion brachte sie die Mutter der seit dem Jahr 2000 vermissten Essenerin Bianca Blömeke. Seit den Vorbereitungen auf die Fernsehsendung „Akte 2019 – Wo ist mein Kind?“, die im Juli ausgestrahlt wurde, steht Petrick mit ihr in Kontakt. „Wir geben uns gegenseitig Halt“, sagt sie.

Mehrere Sponsoren unterstützen die Pläne der Hückeswagenerin. „Die Hilfsbereitschaft ist groß“, erzählt sie. So können nicht nur die 500 Luftballons und das Helium finanziert werden, sondern auch stabile Postkarten. Die werden an den Ballons befestigt. Wer eine Karte findet, bekommt Infos zum Fall und die Kontaktdaten der Polizei Wuppertal. „Wir hoffen auf neue Hinweise. Vielleicht erinnert sich jemand an den Tag des Verschwindens oder hat Leonie seitdem gesehen“, sagt Petrick. Es gehe aber auch darum, „dass der Fall in Bewegung bleibt und Leonie nicht in Vergessenheit gerät“.

Dafür rückt die Familie zusammen. Nicht nur Melanie Petrick wird am Samstag auf dem Rathausplatz vor Ort sein. Auch Leonies Mutter und die Geschwister der Vermissten werden Ballons steigen lassen.

Die Veranstaltung ist für bis zu 300 Personen angemeldet. Wie viele Menschen tatsächlich kommen, weiß Petrick nicht. Sie hofft auf möglichst viele Teilnehmer. Die Polizei wurde im Voraus umfassend über die Pläne informiert. „Wir befürworten und unterstützen Aktionen, die der Findung dienlich sind“, erklärt Polizeisprecher Stefan Weiand.

Der bisher letzte Hinweis ging Mitte Juli ein

Immer wieder gab es Hinweise auf Leonies Verbleib. Zuletzt meldete sich Mitte Juli eine Zeugin. Sie hatte eine Wiederholung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY. . . ungelöst“ gesehen. In der ursprünglich im Herbst 2018 ausgestrahlten Folge war der Fall Thema. Der Hinweis habe sich auf den Tag des Verschwindens bezogen, bestätigt Weiand. Seine Kollegen seien dem nachgegangen – zu Leonie führte die Aussage jedoch nicht.

Ob die Aktion am Wochenende neue Hinweise bringt, wird sich zeigen. So oder so wird der Samstag nicht leicht für Petrick und ihre Familie. „Natürlich habe ich auch etwas Angst. An solchen Tagen kommt alles noch einmal hoch“, sagt sie. Doch davon lässt sie sich nicht abbringen: „Aufgeben ist keine Option.“