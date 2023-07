Balkonkraftwerke erhalten in Remscheid keine weitere Förderung

Einen Zuschuss für PV-Anlagen auf Balkonen gibt es 2023 nicht. Dafür fällt aber die Mehrwertsteuer bei Anschaffung weg.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Wer mit der Überlegung spielt, sich für das eigene Zuhause ein Balkonkraftwerk anzulegen, muss das im Regelfall aus eigener Tasche bezahlen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gibt es in Remscheid keine zusätzliche Förderung für Photovoltaik auf dem eigenen Balkon. Dafür fällt 2023 für alle aber die Mehrwertsteuer bei Anschaffung weg.

Ein 600 Watt starkes Balkonkraftwerk können Interessenten derzeit etwa ab 500 Euro erwerben. Je nach Modell und Leistung kann der Preis 1000 Euro aber auch übersteigen. Momentan sind 600 Watt die maximal erlaubte Leistung eines solchen Kraftwerks. Die Pläne der Bundesregierung sehen allerdings vor, ab dem nächsten Jahr auch 800 Watt zu erlauben.

Unabhängig von der Wattanzahl hält Carsten Heiermann, Installateur von Solaranlagen in Remscheid, Balkonkraftwerke aber für eine sinnvolle Anschaffung: „Ein Balkonkraftwerk rechnet sich für den Verbraucher schon nach wenigen Jahren.“ Frank Frisch vom Umweltamt der Stadt Remscheid stimmt ihm zu und sagt: „Für eine nachhaltigere Zukunft können Balkonkraftwerke ein großer Schritt sein.“

Verbraucherzentrale und EWR geben Tipps zur Nutzungsweise

Auch Isabelle Uebach von der Verbraucherzentrale NRW im Kreis Mettmann pflichtet Heiermann bei und weiß um die optimale Anbringung: „Hierbei rechnet sich in der Regel ein Modul, welches unverschattet Richtung Süden montiert ist schneller als ein Modul mit nicht so optimaler Ausrichtung.“ Der gewonnene Strom solle ihr nach am besten direkt für die eigenen Zwecke verbraucht werden.

Dabei spiele auch der Zeitpunkt der Energienutzung eine Rolle: „Um möglichst viel von der zur Verfügung gestellten Energie selber zu verbrauchen, sollte zum Beispiel die Spülmaschine bei Sonnenschein eingeschaltet werden.“ Netzeinspeisung oder Batteriespeicher seien hingegen weniger sinnvoll als die unmittelbare Nutzung, sagen Verbraucherzentrale und der örtliche Energieversorger EWR. Dieser zieht derweil ein positives Fazit zum Interesse der Remscheider an Balkonkraftwerken: „Rund zehn Anmeldungen verzeichneten wir 2021. Bereits im ersten Halbjahr 2023 sind es über 150 gewesen.“

Hubert Benzheim ist stolzer Besitzer eines solchen Balkonkraftwerks. In seinem Fall stehen die zwei Solarpanels zwar im heimischen Garten, würden ihre Wirkung aber dennoch nicht verfehlen: „Ich würde die Kaufentscheidung heutzutage noch immer so treffen“, sagt Benzheim.

