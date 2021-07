Balkoneinsturz: Ursache noch unklar

Poststraße

+ © Michael Schütz © Michael Schütz

An der Lenneper Poststraße ist am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr ein Teil eines Balkons eingestürzt.

Nach dem Absturz eines Balkons an der Lenneper Poststraße am Donnerstagabend ist die Ursache am Morgen danach noch ungeklärt. Die städtische Bauaufsicht wird im Laufe des Tages ihre Untersuchungen aufnehmen. Der Durchgang unter dem Balkon bleibt vorläufig gesperrt, die übrigen Mieter des Mehrfamilienhauses dürfen ihre Balkons nicht betreten.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1972. Gegen 18.30 Uhr am gestrigen Abend löste sich ein 1,50 Meter mal 3 Meter großes Stück des Balkons aus Stahlbeton. Das Tonnen schwere Stück krachte in die Löf, die sich unmittelbar darüber befindet. Mit Glück kam niemand zu Schaden. „Wäre jemand darunter hindurchgegangen, wäre das nicht gut gegangen“, sagt Ferdinand Rockholz, Wachabteilungsführer der Berufsfeuerwehr Remscheid.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich und räumten die Betonteile weg. Der Vermieter des Gebäudes erklärte seinen Mietern, ihre eigenen Balkone vorläufig nicht mehr zu betreten. „Die Verankerung muss jetzt geprüft werden“, erklärt Ferdinand Rockholz. Der Balkon war unmittelbar an der Verbindungsstelle zur Hausfassade abgebrochen. ric