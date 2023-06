Bald strahlt er wieder: Kunstbrunnen am Markt erwacht

Der Kunstbrunnen am Markt soll in neuem Glanz erscheinen.

Lange wusste die Stadt nicht, dass der Brunnen am Markt ihnen gehört. Nun lassen sie ihn aufhübschen. Er umrahmt die am Markt ansässige Gastronomie.

Remscheid. Jahrelang lag er im Dornröschenschlaf, nun erwacht er: der Kunstbrunnen am Markt. Nachdem nun klar ist, dass er doch der Stadt gehört, lässt sie ihn passend zur sonnigen Jahreszeit wieder aufhübschen. Bereits in den vergangenen Monaten ist er technisch überholt worden, so dass er nun wieder betriebsfähig ist. Gerade wurde der Brunnen gereinigt und von Unkraut befreit.

Es folgen noch Fliesenarbeiten. Der Schöpfer des Kunstbrunnens, der Frankfurter Künstler Reiner Uhl, besuchte sein Werk kürzlich – und klärte mit der Stadt die Instandsetzung eines Teils der farbigen Fliesen. Denn: Der Brunnen ist urheberrechtlich geschützt. Noch steht der Bauzaun, der so lange das Bild am Markt geprägt hat. Aber nicht mehr lange. Denn die Arbeiten sollen nach den Sommerferien abgeschlossen werden, so der Plan. „Die Wiederinbetriebnahme der Anlage an einer zentralen Stelle der Innenstadt ist ein Beitrag zur Aufenthaltsqualität“, findet Kulturdezernent Sven Wiertz.

„Sie umrahmt die am Markt ansässige Gastronomie und die vielfältigen Angebote: My Viertel, Citykirche und ab der zweiten Jahreshälfte auch das Kunst- und Beratungszentrum.“ Damit schließe die Stadt zugleich die bereits begonnene Wiederinbetriebnahme städtischer Brunnen in der City ab. Uhl hatte den Kunstbrunnen 1994 anlässlich des Sparkassen-Jubiläums aus Naturstein und Stahl erschaffen. Das 6,50 Meter große Objekt thematisiert die Elemente des Bergischen Landes. mw