Bald 80: Original Erich Merken denkt ans Aufhören

Ballenbäcker sucht Nachfolger

So kommt die Marmelade in die Ballen. Im vergangenen Jahr hospitierte RGA-Lokalchef Axel Richter in der rollenden Bäckerei von Andersen-Chef Erich Merken.

Die Gesundheit hat gelitten. Und auch ein Streit lässt ihn 2019 am liebsten vergessen.

Von Axel Richter

Das Jahr 2019 möchte er am liebsten streichen. Vor allem die Gesundheit hat gelitten, sagt Erich Merken. Bald 80 Jahre alt ist der Chef der Waffelbäckerei Andersen. Die Anzeige, die jetzt in einem Internetforum für Schausteller auftauchte, konnte deshalb eigentlich nicht verwundern.

Merken suchte damit nach einem Käufer für seinen Verkaufswagen, mit dem er seit 1971 auf dem Weihnachtsmarkt und seit 25 Jahren auf dem Remscheider Schützenfest steht. Viele Remscheider zeigten sich daraufhin bestürzt: Naht das Ende der 1868 gegründeten Waffelbäckerei? Gibt es bald keine Berliner Ballen mehr, wie es sie in Remscheid nur am Stand von Andersen gibt?

Nein, das Ende naht nicht und die Andersen-Ballen gibt es vorläufig auch weiterhin. Allerdings will Merken, seit 54 Jahren Chef des Traditionsunternehmens, die Bäckerei über kurz oder lang in jüngere Hände geben.

„Das Rezept bleibt ein Geheimnis. Wie das von Coca Cola.“

Erich Merken, Ballenbäcker

So wird Merken auch in diesem Jahr ab dem 15. November auf dem Weihnachtstreff in seinem Ballenwagen stehen, Aprikosenmarmelade in fettgebackene Teiglinge pressen, sie mit Zuckerglasur bestreichen und dann von seinen Mitarbeiterinnen über die Verkaufstheke reichen lassen.

Mehl kühlt und schützt die Handflächen vor der Hitze, wie der RGA-Reporter vergangenes Jahr selbst ausprobieren konnte. Alles ist Handarbeit, jeder Ballen ein Unikat. Massenware kommt Merken nicht in den Wagen.

1971 zählte der Waffelbäcker aus Wuppertal zu den Gründern des Remscheider Weihnachtsmarktes. Ein Jahr zuvor hatte er seinen Verkaufswagen, in dem es sogar ein kleines Büro und einst auch eine Schlafstatt gab, selbst zusammengebaut. Seit 25 Jahren steht er damit auch auf der Kirmes der Remscheider Schützen. Nur im vergangenen Sommer nicht.

Derzeit herrscht Funkstille zwischen Andersen und Schützen

Ein doppelter Bandscheibenvorfall zwang den Chef aufs Krankenlager. Das Unternehmen Andersen, das neben der Bäckerei auch ein Rostbratwurst- und Reibekuchenhaus betreibt, fehlte deshalb auf der Kirmes, hinterließ eine Lücke in den Reihen der Schausteller und brach damit den Vertrag, den es mit den Schützen geschlossen hatte.

Die Schützen, die alle Schausteller in Vertragsfragen gleich behandeln wollen, fragten, ob es nicht auch ohne ihn gehe. Merken zeigt sich darüber enttäuscht. „Ich habe denen immer die Stange gehalten – auch in schlechten Zeiten“, sagt er. Außerdem: Das Rezept für die Ballen hütet er wie einen Schatz. „Das bleibt ein Geheimnis. Wie das von Coca Cola“, sagt Erich Merken. Auch bei der nächsten Kirmes will er deshalb nicht dabei sein.

WEIHNACHTSMARKT ZEITRAUM Der Weihnachtstreff beginnt am 15. November und dauert bis zum 22. Dezember. Rund 30 Händler haben ihre Teilnahme zugesagt. EISBAHN Die Eisbahn wird um 100 auf 900 Quadratmeter wachsen. Die Kosten von rund 160 000 Euro tragen vor allem Sponsoren.

Christoph Lange, Vorsitzender des Remscheider Schützenvereins von 1816 Korp., hofft nach wie vor auf das Gegenteil. Er weiß: Merken ist ein Original und Frequenzbringer. „Die Tür ist nicht zugeschlagen, wir suchen das Gespräch“, sagt er. Seit einem halben Jahr herrscht jedoch Funkstille zwischen Schützen und Waffelbäcker.

Auch deshalb sei 2019 für ihn „kein gutes Jahr“, sagt Erich Merken. Der Weihnachtstreff vor dem Remscheider Rathaus soll den Schlusspunkt darunter setzen. „Was danach geschieht, wird man sehen“, sagt der Waffelbäcker. Interessenten, die das Geschäft übernehmen wollen, gebe es bereits. Und so viel sei versprochen: „Wir tun alles dafür, dass das Geschäft weiterlaufen kann.“