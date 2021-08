Balalaika-Spieler treten in Fernsehfilm auf

Musik

+ © David Schmidt Das Lenneper Ensemble Druschba wirkte mit bei einer TV-Produktion in Österreich. © David Schmidt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Lenneper Orchester wurde für TV-Produktion in Österreich engagiert. Der Titel lautet: „Ziemlich beste russische Freunde.“

Von Frank Michalczak

2018 standen sie auf der Bühne bei der ZDF-Weihnachtsshow von Helene Fischer. 2019 wirkten sie beim Fernsehfilm „Ziemlich beste russische Freunde“ mit, der im kommenden Herbst im Hauptprogramm der ARD gezeigt wird: Die Musiker des Balalaika-Ensembles Druschba werden immer mehr zum Botschafter der Stadt Remscheid.

Ihr Dreh- und Angelpunkt ist die Schule für Musik, Tanz und Theater in Lennep, wo Ensemble-Leiter Lev Zlotnik immer neue Talente an die Welt der osteuropäischen Musik heranführt. „Wir haben als Balalaika-Orchester in dieser Form ein Alleinstellungsmerkmal. Dafür hat er mit all seiner Arbeit gesorgt“, berichtet der Geschäftsführer der Schule, David Schmidt, mit Blick auf zahlreiche Anfragen, die bei ihm eingehen.

Vor einigen Monaten erhielt er eine Nachricht der Produktionsfirma Monafilm aus Österreich. Sie suchte ein Ensemble für eine TV-Komödie. Arbeitstitel: „Die Braut spielt Balalaika“. Schmidt zögerte zunächst. „Denn nur ein paar Tage zuvor hatten wir unsere Russlandreise.“ 40 Musiker und rund 30 Begleiter steuerten im Oktober St. Petersburg, Moskau und Rostow am Don an, um dort mit Partner-Orchester zu musizieren. Das Produktionsteam in Österreich blieb aber hartnäckig – und fragte erneut an, so dass Lev Zlotnik schließlich eine Gruppe für die Reise nach Österreich bildete – trotz der Terminnot.

Es folgten in Wien erlebnisreiche Tage für 9 der rund 40 Druschba-Musiker, zu denen auch der künstlerische Leiter der Schule Johannes Schmidt zählte. „Mein Vater war beim Dreh mit seiner Fellmütze quasi der Ober-Kosake“, erzählt David Schmidt über die Filmaufnahmen bei der hochkarätig besetzten Produktion. Mit dabei waren unter anderem Oliver Mommsen, bekannt aus dem Bremer „Tatort“, und TV-Star Wolfgang Stumph.

Aus „Die Braut spielt Balalaika“ ist mittlerweile der Filmtitel „Ziemlich russische Freunde“ geworden. Erzählt wird die Liebesgeschichte von Johannes und der aus Russland stammenden Irina. Deren Väter freunden sich erst an, geraten dann aber über einen Grundstückskauf in Streit, den Johannes und Irina schlichten müssen.

Drei Tage dauerten die Dreharbeiten für die Musiker

Drei Tage waren die Druschba-Musiker am Drehort. „Gefilmt wurde unter anderem in einem kleinen Ort bei Wien. Die Szene spielt bei einem Dorffest“, blickt Schmidt zurück. Zuvor mussten die Musiker aus Lennep einen eigens für den Film produzierten Song einstudieren und dann vor laufenden Kameras spielen. Das war kein Problem für das Ensemble, das sich erst kürzlich für die Endrunde des Deutschen Orchester-Wettbewerbs qualifiziert hat. Vom 16. bis 24. Mai 2020 tritt Druschba in Bonn an und kämpft um einen vorderen Platz.

Das Ensemble besteht vor allem aus Musikern, deren familiäre Wurzeln tief im Osten liegen – und die durch das Balalaika-Spiel das Kulturgut ihrer Vorfahren pflegen. Auch vor diesem Hintergrund gibt es immer wieder internationale Jugendbegegnungen – in Deutschland und Russland, wobei hierbei immer wieder „Sport auf Kultur“ trifft, wie es heißt. Denn auch der Fallschirmclub Remscheid ist seit einigen Jahren mit von der Partie bei dieser Kontaktpflege über Grenzen hinweg.

ROTATIONSTHEATER KONTAKT Die Schule für Musik, Tanz und Theater ist im Rotationstheater angesiedelt, das Familie Schmidt führt. Auf der Kleinkunstbühne bietet sie Comedy, Kabarett und Konzerte unterschiedlicher Künstler. Kontakt unter Tel. (0 21 91) 66 29 77. https://t1p.de/xwx4

Dessen Vorsitzender Klaus Mathies bezeichnet dies als Erfolgsgeschichte. „Ein klares Bekenntnis unserer gemeinsamen Aktivitäten ist die verstärkte Völkerverständigung mit Russland“, erklärt Mathies, der mit seinen Aktiven die Tournee von Druschba begleitete. In jeder Stadt seien höchste diplomatische Repräsentanten mit dabei gewesen. „Auch dies ist ein Zeichen höchster Wertschätzung unserer Bemühungen.“