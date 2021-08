Als der Bahnhof alles in die Waagschale warf

Historisches Foto

+ © RGA-Archiv Der Übergang zu den Gleisen 2/3 am Remscheider Hauptbahnhof wurde abgerissen. © RGA-Archiv

Unser Rätselfoto zeigt die Überführung zu den Gleisen 2/3. Viele Leser erinnerten sich wehmütig an das alte Gebäude.

Von Andreas Weber

Jede Menge Einsendungen erreichten den RGA. Am Hauptbahnhof hat schließlich fast jeder einmal eine Reise angetreten oder ist hier angekommen. Wie Cosimo Mergola war es der erste Eindruck von Remscheid, als er sich 1969 hier niederließ. Unser Foto zeigte den Übergang zu den Gleisen 2 und 3. Ernst Erdmann ist sich sicher: „Es war die Brücke, die von der Bahnhofsvorhalle zum Bahnsteig Gleis 2/3 führte.“

+ Statt eines Gebäudes gibt es nur noch einen Haltepunkt der DB für die S7 von Abellio. © Roland Keusch

Manfred Kinnen denkt an 1961/1962 zurück: „Mehrmals in der Woche besuchte ich eine Freundin in Solingen mit dem Zug. Ein paar Stufen und man war auf dem Bahnsteig, zurück nach Remscheid immer mit dem letzten Zug. Angekommen, Treppe rauf und dann der Durchgang, das war Routine. Schon bei der Fahrt von Solingen Hbf kämpfte ich mit großer Müdigkeit. Wenn sich noch ein Fahrgast im Abteil befand, habe ich ihn gebeten, mich rechtzeitig zu wecken.“ Nach einem Jahr heiratete Kinnen seine Freundin und lebt nun seit 57 Jahren mit ihr in Remscheid. Peter Hübeler trauert wie viele Remscheider um das schöne Bahnhofsgebäude, von dem der RGA-Leser glaubt, dass man es „im Gegensatz zu dem jetzigen, kostenintensiven, frei stehenden und unansehnlichen Unterstellgebilde hätte erhalten können.“

Für Manfred Armbrust steht fest: „Damals war der Bahnhof schön und repräsentativ. Heute ist er zu einem Haltepunkt verkommen.“ Christian Schwarze bestätigt dies und schreibt von einem „tollen Hauptbahnhof“, in dem er als Kind oft war. Britta Mayenborn sieht es anders. „Echt hässlich“, schoss es ihr durch den Kopf, als sie das Rätselbild sah. „Heute sieht er wesentlich besser aus.“

Auch Heinz-Jürgen Schmitz schüttelt es: „In den letzten Jahren war die Bahnsteigüberführung ein einziger Schandfleck. Sprayer hatten ihr künstlerisches Talent hinterlassen. Es gab Unrat und viele zerbrochene Scheiben waren keine Werbung für unsere Stadt.“ Die auf dem Foto gezeigte Überdachung der Bahnsteige erfolgte erst im Dezember 1969, teilt Schmitz mit.

Lothar Förder erinnert sich, dass er während der Lehre die Brücke fast täglich nutzte, um nach Hause zu kommen. Eisenbahnfreund Roland Benscheid fühlte sich von dem Foto besonders angesprochen. Er geht auf die Historie ein: Remscheid erhielt am 10. August 1911 einen repräsentativen, steinernen Neubau des Empfangsgebäudes, der das beschränkte Raumangebot ersetzte. Im 2. Weltkrieg wurde er schwer beschädigt, auf den Grundmauern entstand ein Neubau, der am 14. August 1956 eingeweiht wurde.

Mit Bahnsteigkarte für 20 Pfennig wurden Reisende zum Gleis begleitet

Im Dezember 2006 erfolgte der Abriss des in die Jahre gekommenen Gebäudes. Im April 2009 wurde der umgebaute Hauptbahnhof neu und barrierefrei eröffnet. „In meiner Kindheit in den 50er und 60er Jahren war das Empfangsgebäude ein beliebter Treffpunkt. Neben den mit Personen besetzten Fahrkartenschaltern gab es Restaurant, Kiosk, einen Bücher- und Zeitschriftenladen sowie einen Friseur.“ Beliebt sei die markante Personenwaage gewesen, auf der man sich für zehn Pfennig wiegen konnte, meint Benscheid. Dieter Prill erinnert sich: „Zu dieser Zeit trennte noch eine Sperre die Bahnhofshalle von den Gleisanlagen. Man brauchte noch eine Bahnsteigkarte für 20 Pfennig, um Reisende zu den Gleisen zu begleiten.

Auch Rainer Sappok, Helmut Schucht, Peter Boecker, Andreas Zell, Manfred Zenner, Christel Mores und das Ehepaar Winfried und Marianne Goecke, die sich aus ihrem Urlaubsdomizil Bad Füssing meldeten, wussten die richtige Antwort.

