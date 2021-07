Bagger rollen ab 29. Mai in Burg an

Hochwasserschutz

Am Eschbach in Unterburg werden die Stützmauern erneuert, das Bachbett wird tiefergelegt. Die Ortsdurchfahrt wird tagsüber gesperrt sein.

Zweiter Bauabschnitt für Hochwasserschutz startet mit fast drei Monaten Verspätung. Vollsperrung kommt.

Von Andreas Tews

Unterburg wird ab Montag, 29. Mai, tagsüber für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. An diesem Tag beginnen die fast zweijährigen Arbeiten für einen besseren Hochwasserschutz in dem Solinger Stadtteil an Eschbach und Wupper. Vertreter der Stadt Solingen und des Wupperverbandes stellten am Mittwoch die Zeitpläne vor. Demnach rechnen sie damit, dass die Arbeiten im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein werden. Die angekündigte Vollsperrung – immer montags bis freitags zwischen 7 und 18 Uhr – ist aber nur bis Ende 2017 angesetzt.

Die Hochwasserschutz-Arbeiten erfolgen in Unterburg in zwei Bauabschnitten. In der ersten Phase wurde in erster Linie die Brücke Mühlendamm erneuert. Der zweite Abschnitt sollte eigentlich im März beginnen. Ein Unternehmen, das bei der Vergabe nicht berücksichtigt wurde, legte aber Widerspruch ein. Somit durften der Wupperverband und die Stadt Solingen den Auftrag nicht erteilen. Den Widerspruch hat die Vergabekammer der Bezirksregierung Düsseldorf aber inzwischen abgewiesen. Somit können die Arbeiten jetzt beginnen.

Die Bauarbeiten beginnen an drei Stellen zugleich

Nach Angaben von Solingens Stadtdirektor Hartmut Hoferichter sollen die so schnell wie möglich über die Bühne gehen. Dementsprechend beginnen die Bauarbeiten in der übernächsten Woche an drei Stellen zugleich: an der Zufahrt zur Wupperinsel, an der Brücke Mühlendamm und im Bereich der Eisdiele. In den folgenden Monaten wird der Eschbach auf einer Länge von 600 Metern tiefergelegt.

Außerdem werden die Stützmauern an beiden Ufern erneuert. Im Zuge der Arbeiten müssen nach Angaben von Projektleiter Patrick Vondung (Wupperverband) an vielen Stellen Brücken gesichert oder neu gebaut werden. Auch bei etlichen Häusern müsse das Fundament gesichert werden.

Die Arbeiten kosten insgesamt 14,45 Millionen Euro. 80 Prozent der Kosten übernimmt das Land. 3,7 Millionen Euro kostet eine neue städtische Stützmauer an der Eschbachstraße. An den Kosten für die anderen Arbeiten (10,75 Millionen Euro) beteiligen sich außer dem Land (8,6 Millionen) und der Stadt Solingen (1,2 Millionen) auch die Eschbach-Anrainerstädte Remscheid und Wermelskirchen. Die städtische Stützmauer soll bis Ende 2017 fertiggestellt sein. In diesem Bereich ist die werktägliche Vollsperrung. Die soll aufgehoben werden, wenn die neue Mauer fertig ist. Auch die derzeitige Baustellenampel werde dann verschwinden, kündigte Vondung an. Kurzzeitige Sperrungen von bis zu einem Tag kann es laut Vondung ab dem 8. Juni im Bereich zwischen Sparkasse und Eisdiele geben.

Die Geschäfte und Gaststätten seien jederzeit erreichbar, betonte der in Burg lebende Bürgermeister Carsten Voigt. Er sprach am Mittwoch von einem „Glücksgefühl“ bei vielen Burgern, weil die Arbeiten nach jahrelangem Warten endlich beginnen. Positiv sei, dass jetzt alles auf einmal erledigt werde. Möglichst noch während der Hochwasserschutz-Baustelle soll laut Hoferichter auch der Umbau der Eschbachstraße beginnen. Hierfür gebe es aber noch keine konkreten Zeitpläne.

Der Solinger Stadtdirektor betonte, dass die Bürger stets auf dem Laufenden gehalten werden sollen. Dies geschieht über den RGA, telefonisch bei der Stadt Solingen (Tel.: 02 12/2 90-21 21) oder über deren Homepage. Ins Baubüro, Eschbachstraße 15, können Bürger ab dem 1. Juni immer donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr zu einer Sprechstunde kommen.