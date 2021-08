Bäckerei Beckmann zieht in Lennep um

Integriert in den Rewe

+ © Roland Keusch In dem Rewe an der Robert-Schumacher-/Alte Kölner Straße wird die Bäckerei Beckmann demnächst ihre Waren anbieten. © Roland Keusch

Die neue Filiale liegt nur 900 Meter von der alten Adresse entfernt: Sie wird in der Alten Kölner Straße eröffnet.

Von Andreas Weber

Knapp 900 Meter und drei Autominuten liegen zwischen der Wetterauer Straße 17 und der Alten Kölner Straße 5. Zwischen der Altstadt und dem Lenneper Bahnhof. Die Bäckerei Beckmann wird mit einer ihrer Filialen den Standort wechseln. Geschäftsführer Thorsten Heidenpeter-Wader bestätigte am Montag dem RGA: „Wir wollen und werden in den nächsten zweieinhalb Wochen umziehen.“

Das komplette Team mit seinen vier Mitarbeiterinnen wird seine Backwaren integriert in die Lebensmittel-Kette Rewe anbieten. Beckmann löst in dem Einkaufskomplex Oebel ab. Über viele Jahre betrieb Beckmann seine Filiale mitten in der Altstadt. „Für den Standort und die Altstadt tut es uns sehr leid“, meint Heidenpeter-Water und gibt zu: „Wir müssen aber an die Zukunft denken.“

Die Parkplatzsituation gegenüber vom Bahnhof ist deutlich besser

Die Umsätze, die sich im Herzen Lenneps generieren lassen, auch die Perspektive des DOC in unmittelbarer Nachbarschaft einbeziehend, waren für den Lüttringhauser Familienbetrieb nicht so verlockend wie an einem für Einkäufe strategisch günstigeren Platz.

Denn ein großer Vorteil an der Ecke Robert-Schumacher-/Alte Kölner Straße schräg gegenüber vom Bahnhof sind die Parkmöglichkeiten. Beide Filialen sind von der Größe ungefähr vergleichbar. Die Bäckerei wird sich mit ihren Öffnungszeiten an denen von Rewe orientieren. Montags bis samstags wird von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Nach der Schließung der Wipperfürther Filiale vor zwei Monaten besitzt Beckmann noch 16 Filialen. Von Langenfeld bis Hückeswagen. Die letzte davon war im Juli 2017 in Opladen eröffnet worden. Die Bäckerei besitzt Tradition. Gegründet wurde sie 1951 an der Barmer Straße in Lüttringhausen von Albert Beckmann.

Expansion um jeden Preis ist nicht Sache des Unternehmens

Inhaber Peter Beckmann beschäftigt heute 190 Mitarbeiter. Das Filialnetz verteilt sich auf mehrere Städte. Der Schwerpunkt liegt freilich mit sieben Niederlassungen in Remscheid. Einmalig vor Ort ist das „Holzofen-Backhaus“ am Lüttringhauser Rathaus, wo das Brot durch einen mit Buchenholz befeuerten Holzofen ein außergewöhnliches Aroma erhält.

Expansion um jeden Preis sei nicht Sache des Unternehmens, hat Thorsten Heidenpeter-Wader einmal in einem Gespräch mit dem RGA betont: „Auch das kleine Feine hat seinen Reiz.“ Der Geschäftsführer findet, dass es seinem Arbeitgeber guttue, nichts zu erzwingen. „Wir geben dem Teig in der Backstube schließlich auch Zeit sich zu entwickeln.“