Bäcker und Blumenläden sind Allerheiligen geöffnet

Feiertag

Allerheiligen ist in NRW ein Feiertag.

An Allerheiligen gelten gleiche Regeln wie sonntags.

Können Kunden auch am Feiertag Brötchen und Blumen kaufen? Mit dieser Frage haben sich etliche Leser an den RGA gewendet. Die Antwort lautet: Ja. Allerheiligen zählt zu den Feiertagen, an denen Bäckereien und Blumenläden wie an Sonntagen öffnen dürfen. Davon machen die Geschäfte Gebrauch. Das ergab am Dienstag eine kurze Umfrage.

Geregelt sind die Öffnungszeiten im NRW-Ladenöffnungsgesetz. Das sieht nach Angaben der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) Ausnahmen vom Sonntagsverkaufsverbot für solche Geschäfte vor, deren Kernsortiment aus Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditoreiwaren besteht. Diese dürfen an Sonn- und Feiertagen fünf Stunden geöffnet sein. Bäckereien, die zusätzlich eine gastronomische Konzession haben, dürfen länger als fünf Stunden öffnen. Ausgenommen von den Sonderregelungen für Bäckereien, Floristen und Zeitungsverkaufsstellen sind einige hohe Feiertage. Dies sind laut IHK Ostermontag, Pfingstmontag und der 2. Weihnachtstag.

Von den Remscheider Bäckern und Floristen war zu vernehmen, dass sie an Allerheiligen zu den üblichen Sonn- und Feiertagszeiten geöffnet haben. „Wir haben natürlich geöffnet“, sagte unter anderem Thomas Bischzur, Sprecher von Remscheids größter Bäckerei. Die Blumen- und Gartenmärkte teilen Ähnliches in der Regel auf ihren Internet-Seiten mit. Geöffnet sind diese Geschäfte ebenfalls am Totensonntag und am Volkstrauertag, die beide im November anstehen. Auch für diese Tage gelten gesetzlich die „normalen“ Sonntagsregelungen. ate