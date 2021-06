Badeparadies gestaltet Außenbereich neu

Am Samstag beginnt die Saison

+ © Roland Keusch Noch hat diese Schwimmerin das Außenbecken im H2O für sich allein: Mareike Berger (Marketing) und Christian Liese (Badmanager) freuen sich aber schon auf den Sommer. © Roland Keusch

Das H2O in Hackenberg hat den Frühjahrsputz abgeschlossen. In frischem Gewand präsentiert sich der Außenbereich.

Von Andreas Weber

Im H20 kann der Sommer beginnen. Das Sauna- und Badeparadies in Hackenberg verbreitet in seinem Außenbereich Ferienstimmung. Bei vier Grad Lufttemperatur und 26 Grad im Wasser drehten einige unerschrockene Besucher am Mittwoch ihre Bahnen im noch fast leeren 25-Meter-Becken. Bei der offiziellen Eröffnung der Open-air-Saison am kommenden Samstag könnte es deutlich voller werden. Denn die Prognosen für das kommende Wochenende versprechen gutes Frühlingswetter.

Am Rande des Beckens ist der Remscheider Graffitikünstler Rene Schneider (United Colours) einen Schritt weitergegangen. Bunte Motive, die an Strandtreiben erinnern, sprühte Schneider an die halbhohe Betonwand. Eine Hälfte fehlt noch. „Wenn es in den nächsten Wochen trocken bleibt, wird Schneider sein Werk vollenden“, verspricht Badmanager Christian Liese. Frühzeitig hat sich das H2O dieses Jahr für die warme Jahreszeit gerüstet.

Während das Freibad Eschbachtal arg spät im Mai aus den Startlöchern kommen wird, bietet der terrassierte Außenbereich des Hackenberger Bades schon jetzt auf zwei Ebenen alle Optionen, die Sonne zu genießen. 300 Liegen warten auf die Besucher. Für Christian Liese manifestiert sich das Bemühen um die Zufriedenheit der Gäste im Detail. „Wir fragen uns ständig, auch im persönlichen Gesprächen mit Besuchern, was wir verbessern können.“

Kinderplanschbecken hat jetzt ein Sonnenschutzsegel

Eine Optimierungsmöglichkeit fand die Badleitung für das Planschbecken draußen. „Wir haben es mit einem elektrisch ausfahrbaren Sonnenschutzsegel versehen, damit sich Kinder keinen Sonnenbrand holen.“ Wenn Christian Liese davon spricht, dass „die Außenanlage an Charme gewonnen hat“, meint er auch den Sichtschutz mit einer aufgedruckten Meeres-Silhouette, der die Walzanlage für die Beckenabdeckung verkleidet.

Damit sich im Sommer in Spitzenzeiten bis zu 2000 Besucher abkühlen können, war im Freien über Wochen ein intensiver Frühjahrsputz notwendig, bei dem Handwerker wie Reiniger Hand anlegten. Zur Pflegeroutine gesellt sich im 21. Jahr nach der Eröffnung der Freizeitstätte eine riesige Herausforderung. Die Renovierung geht in ihre zweite Phase. „Ursprünglich hatten wir drei Bauabschnitte geplant, aber nach den positiven Erfahrungen des vergangenen Jahres trauen wir uns, den Rest in einem Rutsch anzugehen.“

Christian Liese setzt auf leistungsstarke Firmen und vertraut dem bewährten Bauleiter Axel Ritscher bei der Mammutaufgabe, die alten Spinde und Umkleiden in der Wasserlandschaft zu erneuern. Auch moderne rutschfeste Bodenfliesen werden in diesem Bereich für mehr Sicherheit sorgen. Vom 4. bis 24. September wird das H2O aus diesem Grund geschlossen bleiben. Im Dreischicht-Betrieb wird dann rund um die Uhr im Bad gearbeitet werden.

Bei Verbesserungsmöglichkeiten sieht Christian Liese im Sauna-Bereich Potenzial. „Wir wollen den Wellness-Gedanken weiter forcieren, weil die Nachfrage sehr hoch ist.“ Details will er noch nicht verraten. Der Badleiter möchte den Hebel des Weiteren an einer anderen Stelle ansetzen: Gesundheit. Dort sieht er Nachholbedarf in seinem Betrieb. „Da haben wir aber Pfunde, mit denen wir wuchern können.“

Der erste Gesundheitstag soll am 21. Juni stattfinden

Liese denkt an das Sole-Becken, das Gradierwerk (Anlage zur Salzgewinnung) und das Kneipp-Tretbecken. Mit sporadischen Gesundheitstagen sollen Gästen die Vorzüge dieser Angebote und deren präventiven Charakter nähergebracht werden. Der erste Gesundheitstag wird am 21. Juni stattfinden. Geplant ist zum Beispiel, Wassergymnastik anzubieten und mit Besuchern Entspannungsübungen zu machen. Eine Krankenkasse wird vertreten sein und unter anderem Blutzuckermessungen anbieten.

„Wir wollen sensibilisieren“, kündigt Christian Liese an, gesundheitliche Fragen künftig mehr in den Fokus zu rücken.