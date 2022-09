B229: Stau von Ueberfeld bis Lennep

Verkehr

+ © Roland Keusch (Symbol) Auch die Polizei beobachtet die Lage. © Roland Keusch (Symbol)

Autofahrer sollten den Bereich möglichst meiden. Unfall auch in Bergisch Born.

Remscheid. Ein quer stehender Lkw verursacht aktuell lange Staus zwischen Lennep und Remscheid. Außerdem gab es am Morgen einen Unfall in Bergisch Born.

An der Kreuzung Ueberfeld/B229 blockiert der Lastwagen die Fahrbahn. In der Folge staut sich der Verkehr von Lennep in Fahrtrichtung Remscheid weit zurück bis nach Lennep hinein. Autofahrer sollten den Bereich möglichst umfahren. Auch die Ausweichstrecken über Lüttringhausen sind deutlich voller als sonst.

Auch in Bergisch Born hat sich am Morgen der Verkehr gestaut. Grund war ein Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Wie die Polizei berichtet, war es dazu gegen 6.35 Uhr in Höhe Hausnummer 33 gekommen. Der Leichtverletzte kam ins Krankenhaus. Im Berufsverkehr kam es zu Staus.

