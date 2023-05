Remscheider will vor Blutprobe flüchten – dann beleidigt und bespuckt er die Polizisten

Autounfall unter Alkoholeinfluss

+ © Roland Keusch Der Remscheider steht im Verdacht alkoholisiert einen Unfall verursacht zu haben. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michelle Jünger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Michelle Jünger schließen

Stark alkoholisiert verursachen ein Remscheider und ein Eitdorfer einen Verkehrsunfall. Die Schuld für den Unfall geben sie sich gegenseitig. Als eine Blutprobe entnommen werden soll, versucht der Remscheider zu flüchten.

Rhein-Sieg-Kreis/Remscheid. Ein 23-Jähriger aus Remscheid soll unter Alkoholeinfluss in der Nacht zum Sonntag einen Autounfall in Eitdorf verursacht haben. Zudem versuchte er vor einer Blutprobe zu flüchten und beleidigte und bespuckte die Beamten bei der Festnahme. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Das ist passiert: Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen. Der Remscheider war in Begleitung eines ebenfalls alkoholisierten Eitdorfers. Laut Polizei sollte eine Bekannte des Eitdorfers die beiden nach einem gemeinsamen Treffen nach Hause bringen. Die Frau ließ beide Männer einsteigen, musste aber selbst das Fahrzeug nochmal kurz verlassen. Den Schlüssel legte sie auf den Fahrersitz.

In der Zeit ihrer Abwesenheit kam es dem Polizeibericht zufolge zu dem Verkehrsunfall, bei dem der PKW mit einer Mauer kollidierte. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Wie der Unfall genau zustande kam ist unklar. Die beiden Männer beschuldigen sich gegenseitig den Wagen gefahren und den Unfall verursacht zu haben.

Beide Männer haben keinen Füherschein

Der 39-Jährige Eitdorfer hatte zudem eine Platzwunde am Kopf. Es ist unklar, ob er sie sich beim Verkehrsunfall zugezogen hat. Laut seiner Aussage konnte er sich nicht erinnern, wie die Verletzung zustande kam. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest zeigte sowohl bei dem 23-jährigen Remscheider, als auch bei seiner Begleitung das Gerät einen Promillewert von 1,6 an. Als die Polizei daraufhin eine Blutprobe entnehmen wollte, versuchte der Remscheider zu flüchten.

Die Beamten verhinderten die Flucht jedoch erfolgreich. Beim Anlegen der Handfesseln beleidigte er sie und spuckte den Polizisten ins Gesicht. Sie blieben unverletzt. Nach Abnahme der Blutprobe wurde der Remscheider zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Im weiteren Ermittlungsverlauf stellte sich heraus, dass sowohl der Remscheider als auch der Eitdorfer keinen Führerschein haben. Nun wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Alkoholeinfluss und unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Zudem erwartet den 23-jährigen Remscheider ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Mehr Blaulicht-Meldungen finden Sie hier.