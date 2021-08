Autofahrer bei Frontalcrash schwer verletzt

Unfall

Bei einem Unfall auf der K3 hat ein 77-jähriger Remscheider beim Abbiegen ein Fahrzeug übersehen.

Von Anja Carolina Siebel

Ein 77-jähriger Remscheider wurde am Dienstagorgen bei einem Unfall an der K3 zwischen Remscheid und Wermelskirchen schwer verletzt; ein weiterer Pkw Fahrer leicht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Senior gegen 7.45 Uhr mit seinem Chevrolet Spark von der Kenkhauser Straße nach links Richtung Remscheid abbiegen. Vor dem Pkw war bereits ein Fahrzeug in diese Richtung abgebogen.

Opel prallte auf der Gegenseite gegen einen Baum

Als der 77-Jährige ebenfalls – laut Polizei eher zögerlich – abbog, übersah er den Vorfahrt berechtigten Opel Zafira. Der Fahrer, der laut WGA-Informationen auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in Wermelskirchen war, konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Opel Zafira des Mannes schleuderte dabei über die Fahrbahn, rutschte anschließend auf der gegenüberliegenden Seite eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum.

Zeugen, darunter ein Busfahrer einer Remscheider Stadtwerke-Linie, informierten zeitgleich sowohl die Remscheider als auch die Wermelskirchener Feuerwehr. Die Wermelskirchener Einsatzkräfte rückten allein mit vier Rettungsfahrzeugen und fünf Feuerwehrautos aus. Der Remscheider Senior wurde durch den Zusammenprall in seinem Chevrolet eingeklemmt. Er musste in einer aufwendigen Rettungsaktion von der Remscheider Feuerwehr befreit werden. Seine Verletzungen beschreiben die Retter als „schwer, aber nicht lebensgefährlich“.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall aber so schwer verletzt, dass sie in stationäre Behandlung mussten. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, was die Bergungsarbeiten aufwendiger machte.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 40 000 Euro. Die Fahrbahn musste für Stunden gesperrt werden; erst gegen Mittag konnten die Verkehrsteilnehmer die K3 dann in beiden Richtungen wieder passieren.

Die Frage, ob es sich bei der Abzweigung an der K3 um eine Unfall-Gefahrenstelle handelt, konnte die Kreispolizei am Dienstag nicht beantworten. Zuletzt hatte sich an gleicher Stelle ein Unfall Ende Februar ereignet, weil aufgrund des starken Sturms ein Baum auf ein Autodach geprallt war.

Zudem war die K3 als Lärmschwerpunkt im Lärmaktionsplan aufgetaucht – wegen zunehmenden Motorradlärms und überhöhter Geschwindigkeiten.