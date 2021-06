Autofahrer fährt Frau (19) an und flüchtet

Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 10.15 Uhr ist es auf der Bismarckstraße am Willy-Brandt-Platz in Remscheid zum Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Auto gekommen.

Die 19-jährige zog sich dabei eine Verletzung am Fuß zu. Der Fahrzeugführer hatte den Unfall vermutlich bemerkt und sich dann entfernt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Opel Kombi, mit einer blauen Aufschrift. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. red