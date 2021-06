Aussteller informieren über Start ins Schulleben

Ranzenparty

+ © Doro Siewert Ausprobieren, anprobieren und beraten lassen: Eltern und angehende Schulkinder bekamen im Kundencenter der Stadtsparkasse das Rundum-Paket. © Doro Siewert

Zur Ranzenparty im Kundencenter der Sparkasse herrschte großer Andrang. Trend geht zum Einhorn-Rucksack.

Von Doris Stürmer

Die Schulranzenparty wird in Remscheid mehr und mehr zu einem Großereignis. „Schon vor 10 Uhr drängelten Kinder und Erwachsene vor den geschlossenen Türen“, hatte Michael Wellershaus, Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Remscheid beobachtet. Bis 15 Uhr ging es dann im großen Foyer im Kundencenter an der Alleestraße rund: Groß und Klein feierten die achte Schulranzenparty.

Schon rund ein halbes Jahr bevor aus den Kindergartenkindern Schulanfänger werden, zeigten „Die Schatzkiste“, „Gottlieb Schmidt“ und „Lingenberg OHG“ – drei Remscheider Firmen, wie Wellershaus betonte – was im Bereich Schulranzen und Tornister neu auf dem Markt ist. Die Kinder konnten ihre genau passend eingestellten Lieblingsmodelle nach Herzenslust zur Probe tragen, die Erwachsenen hörten sich die Ratschläge der Fachverkäufer an.

Heidi Feiter-Kewerhoff, Chefin der Schatzkiste in Lennep, hatte die Idee zur Schulranzenparty gehabt. Die Sparkasse war von Anfang an mit im Boot. „Die erste fand noch in Lennep statt,“ erzählte sie, „aber jetzt sind wir schon zum siebten Mal hier in der Alleestraße. Und jedes Jahr wird der Andrang größer.“

Ein guter Ranzen wächst mit

Eine guter Schulranzen, erklärte Heidi Feiter-Kewerhoff, sei nicht nur leicht und strapazierfähig, sondern wachse mit. Das Traggestell und die Gurte seien verstellbar. „Der passt einem heute Fünfjährigem und wird ihm auch noch passen, wenn er 1,80 Meter groß ist.“ Schulranzen gebe es inzwischen auch aus Recycling-Material.

Außerdem enthalte jeder gute Ranzen die passenden Accessoires, vom kleinen Rucksack für die Sportsachen bis hin zum Etui mit hochwertigen Stiften und dem Stundenplan. So ein Modell im modernen Look koste an die 250 Euro oder sogar noch etwas mehr.

Ganz groß im Kommen sei in diesem Jahr der Ranzen mit einem Einhorn darauf. Wer sich später für Pferdchen oder Einhorn zu erwachsen fühle, könne die oft nur aufgeklebten Motive ohne Probleme von seinem Ranzen entfernen, durch andere ersetzen oder weglassen. Die Ranzenparty hat sich zu einer kleinen Messe für den Start in die Schule gemausert. So waren auch Polizei und Verkehrswacht präsent und klärten über Gefahren auf dem Schulweg auf.

Die Remscheider Sportjugend und die OGGS Reinshagen zeigten Bewegungsspiele für den Schulhof und den Spielplatz, Beweglichkeit und Fitness konnten die Kinder unter den Augen von Physiotherapeuten von Medora in einem kleinen Parcours mit und ohne Ranzen testen. Und Ernährungsberaterin Andrea Schulz hatte sich Leckeres und Gesundes für das Pausenfrühstück ausgedacht.