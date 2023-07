Außengastronomie in Remscheid lebt bei Hitze auf

Tino Calculli (r.) konnte mit ein paar Bier bei seinen Gästen am Markt 15 in Remscheid für Abkühlung sorgen.

Das Weinfest in Lennep wirft seinen Schatten voraus.

Von Lena Spataro

Remscheid. Die Hitze wird zum Antrieb für die Gastronomie: Die Temperaturen knackten am Wochenende die 30-Grad-Marke. Das führte nicht nur zu vollen Freibädern, sondern auch zu vollen Cafés, Restaurants und Kneipen. Denn die Remscheiderinnen und Remscheider wollten nicht nur raus, sondern in der Wärme auch vielfach nicht selbst kochen. Oder zumindest ein kühles Getränk genießen.

+ Hilma Fellner, Corinna Kulke und Anita Wilms genießen die Sonnenstrahlen an der Bäckerei Dorpheide am Markt in Alt-Remscheid. © Doro Siewert

In der Remscheider Innenstadt hielt sich der ganz große Ansturm am Nachmittag noch bedeckt – was sich aber später änderte. „Die meisten Leute kommen bei den Temperaturen erst später“, weiß Tino Calculli, Betreiber der Bar „Bei Tino“ am Markt. Bei der Hitze seien alkoholfreie Getränke besonders gefragt. Das eine oder andere Bier ging dennoch auch bei heißen Temperaturen über den Tresen – und die Leute bleiben länger. „Drei Uhr nachts ist an solchen Abenden ein frühes Ende“, sagt Calculli. Die meisten seiner Gäste kennt er mittlerweile beim Namen. „Wir leben in Remscheid von unseren Stammkunden“, meint der Wirt, der sein Lokal seit der Pandemie nur noch an den Wochenenden öffnet. An drei Freitagen im Juli plant er dafür Liveauftritte verschiedenster Bands und Sänger (siehe unten).

„Da fühlt man sich doch wie ein Schwerverbrecher.“

Während es in den Wirtshäusern rund um die Alte Bismarckstraße in der Remscheider Innenstadt gegen 17 Uhr noch recht ruhig war, sah es in der Lenneper Altstadt schon ganz anders aus. Denn die Außengastronomie am Alten Markt war um die Uhrzeit bereits voll belegt. Ob beim König von Preußen, Kaffeeklatsch oder La Paella, freie Sitzplätze an der frischen Luft gab es nicht mehr viele.

+ Ein Prosit auf den Sommer gab es in Lennep am Alten Markt 17 auf der Terrasse von „La Paella“. © Doro Siewert

Dieses Bild würde sich Sabrina Humpe, Inhaberin des La Paella, auch für das erste Wochenende im August wünschen. Der Realität wird das vermutlich nicht entsprechen. Denn vom 4. bis 6. August steigt das große Weinfest als Abschluss des „Lenneper Sommers“. Wer dabei sein möchte, muss allerdings auch in diesem Jahr wieder eine Eintrittskarte erwerben. Ein Konzept, das für einige Gastronomen, darunter Sabrina Humpe, nicht aufgeht. Durch den Kartenverkauf sei die Anzahl der Gäste in den letzten Jahren stark zurückgegangen. „Die Leute holen sich nicht extra eine Karte, um bei uns Paella essen zu gehen.“ Das ständige Kommen und Gehen mache solche Veranstaltungen erst zu dem, was sie sind. „Mittlerweile muss man die Karten drei oder vier Wochen im Voraus kaufen. Und ob man überhaupt noch welche bekommt, ist die andere Frage“, sagt Humpe verärgert. Die Spontanität der Gäste ginge dabei komplett verloren – und davon lebe ihr Lokal bei solchen Festen.

Der Lösungsversuch sei dabei mangelhaft. Denn wer vorher drinnen einen Tisch reserviert, kommt auch ohne Karte ins Restaurant. Die Gäste müssen allerdings von der Security bis zum Tisch begleitet werden. „Da fühlt man sich doch wie ein Schwerverbrecher.“ Humpe wünscht sich daher, dass die Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG), die unter anderem auch das Weinfest organisiert, wieder umdenkt und den Kartenverkauf im besten Fall abschafft.

Neben all dem Unmut über die ausbleibenden Gäste kommt noch ein weiteres Problem hinzu. „Wir müssen für unsere eigene Außengastronomie am Weinfest extra bezahlen, um sie überhaupt betreiben zu dürfen“, berichtet Sabrina Humpe außerdem. Das rechne sich nicht für sie. So soll sich die Miete für das Wochenende nicht gerade gering halten. „Wir reden hier von 300 Euro aufwärts. Zusätzlich zu unserer normalen Miete.“ Aus diesem Grund wird die Terrasse des La Paella am ersten Augustwochenende wahrscheinlich geschlossen bleiben, so die Inhaberin.

+ Schon am Nachmittag stellte sich die Platzsuche beim Bistro „Kaffeeklatsch, Alter Markt 4, als schwierig heraus. © Doro Siewert

Livemusik „Bei Tino“

Bei Tino machte am vergangenen Freitag die lateinamerikanische Band Sabor Latino den Auftakt. Kommenden Freitag geht es weiter mit dem nächsten Liveauftritt des Duos Rückblick. Ab 20 Uhr werden in der Gaststätte Kult-Hits aus den 80er Jahren gespielt. In der darauffolgenden Woche legt Tino eine Musik-Pause ein, am 28. Juli soll es mit einer Schlager- und Oldie- Party weiter gehen. Ab 19 Uhr kommen dann Schlagerfans auf ihre Kosten. Lautes Mitsingen ist erwünscht. Der Eintritt ist frei.

Passend zum Thema: Mehrwegpflicht - Viele Betriebe machen längst mit